『イノセンス』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の4Kリマスター版同時公開を記念して、押井守監督と大塚明夫によるトークイベントが3月2日にTOHOシネマズ 新宿で開催されることが決定した。

『イノセンス』の公開20周年を記念した本上映では、士郎正宗のSFコミック『攻殻機動隊』を原作に押井監督がアニメーション映画化した『イノセンス』『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』が4Kリマスター版として蘇る。

『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』は、西暦2029年、高度に発達したネットワーク社会において多発するコンピューター犯罪、サイバーテロなどに対抗するため結成された非公認の超法規特殊部隊「公安9課」の草薙素子とバトーの活躍を中心に描き、『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』から3年後の2032年が舞台の続編『イノセンス』は、公安9課のバトーを中心に描かれる。

『イノセンス』公開20周年を記念したトークショーでは、押井監督とバトー役の大塚グ登壇。今だから話せる、ここでしか聞けない2作品の制作秘話が明かされる予定だ。本イベントは、TOHOシネマズ 新宿にて3月2日14時30分の回に実施され、サイン入りグッズが当たるプレゼント抽選会なども予定。チケットは、劇場公式サイトにて2月26日より発売される。(文=リアルサウンド編集部)