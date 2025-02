Hana Hope¥á¥¸¥ãー1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBetween The Stars¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¾ÜºÙ¤òÈ¯É½

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■多数のタイアップ&既発曲に加え、リード曲「フリーバード」や初恋を歌ったラブソング「背中」など全13曲を収録

Hana Hopeが3月19日にリリースするメジャーファーストアルバム『Between The Stars』の収録曲詳細が公開された。

『Between The Stars』は、2023年8月のメジャーデビューから約1年7ヵ月、高校卒業~大学進学という人生のターニングポイントで制作され、大人になる過程での不安や困難を抱えながらも、未来への希望を見出す「成長と旅」をテーマに制作されており、Hana Hopeの音楽の旅を体感する全13曲が収録。初回プレス分のみ紙ジャケット仕様でリリースされる。

『Fate/Grand Order』Memorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」や、「消えるまで」(TVアニメ『はめつのおうこく』オープニングテーマ)、「旅のゆくえ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)、「アカイロ」(TVアニメ『七つの大罪黙示録の四騎士』エンディングテーマ)、さらにゴウンドウトモヒコが作曲・編曲で提供した「たゆたう」(『モネ連作の情景』展覧会イメージソング)、cero高城晶平(「高」は、はしごだかが正式表記)作詞・作曲の「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」など既発曲に加えて、作曲をjo0ji、作詞をjo0jiとHana Hopeが共作し、編曲を江崎文武(「崎」は、たつさきが正式表記)が手掛けたアルバムリード曲として3月5日に配信リリースされる「フリーバード」、ティーンならではの葛藤をしたためたアップナンバー「Growing Pains」、初恋を歌ったラブソング「背中」が新曲として収録される。

「フリーバード」は、2月21日放送のFM802『BRIGHT MORNING』で初オンエアされることも決定した。jo0ji初の楽曲提供となる今作、Hana Hopeとのコラボレーションでどんな仕上がりとなっているか、リリースに先駆けてチェックしよう。

また、『Between The Stars』と同日発売となるインディーズデビューアルバム『HUES』のボーナスディスクの内容も発表となった。『Road to Debut』と題して、キャリアのスタートとなったYMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート『Yellow Magic Children』での「CUE」や、早耳のリスナーから注目を集めるきっかけとなったROTH BART BARON「けもののなまえ (feat.HANA)」など、デビューまでの軌跡を綴る貴重な客演曲がボーナス盤として7曲収録される。

Hana Hopeは、アルバムのリリースを受けて、4月20日に東京・Shibuya WWWでワンマンライブの開催も決定しており、この数年の軌跡が結実したライブになることが予測される。チケットは残り僅か。この貴重なタイミングでのライブをお見逃しなく。

リリース情報

2024.12.04 ON SALE

SINGLE「アカイロ」

2025.03.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「フリーバード」

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『Between The Stars』

<収録曲>

1.flowers(『Fate/Grand Order』Memorial Movie 2023テーマソング)

2.フリーバード

3.Rain Or Shine

4.サマータイム・ブルース

5.passing forward

6.Growing Pains

7.消えるまで(TVアニメ『はめつのおうこく』OPテーマ)

8.アカイロ(TVアニメ『七つの大罪 黙示録の四騎士』EDテーマ)

9.たゆたう(『モネ 連作の情景』展覧会イメージソング)

10.背中

11.leave me blind

12.旅のゆくえ(TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)

13.UnSaid

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『HUES』

Hana Hope OFFICIAL SITE

https://lit.link/hanahope