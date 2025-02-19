『JAPAN JAM 2025』第3弾出演アーティストにアジカン、中島健人、HANAら チケット第3次抽選先行も
4月29日、5月3日、4日、5日に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『JAPAN JAM 2025』の、全出演アーティストが発表された。
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今回発表されたのは、ano、shallm、すりぃ、東京スカパラダイスオーケストラ、トンボコープ、NIKO NIKO TAN TAN、羊文学、Billyrrom、レトロリロン、KANA-BOON、ガラクタ、友成空、乃紫、pachae、berry meet、bokula.、マカロニえんぴつ、Leina、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Age Factory、THE ORAL CIGARETTES、COPES、komsume、Dios、中島健人、NEE、Bye-Bye-Handの方程式、HINONABE、BEYOOOOONDS、Laughing Hick、Ave Mujica、アルステイク、East of Eden、NELKE、HANA、ME:I、MAYSON's PARTY、らそんぶる、RIP SLYMEら。
あわせて、チケット第3次抽選先行もスタートしている。
（文＝リアルサウンド編集部）