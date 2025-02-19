Â¼½Å°ÉÆà¡¢MINAMI¡¢¤È¤¦¤¢¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¤é½Ð±é·èÄê¡ª¡ØTGC ¹áÀî 2025¡Ù
2025Ç¯5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡Ê¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È£¶¡Ý11¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC ¹áÀî 2025¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù
¹ë²Ú½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆÈ¯É½
ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2025Ç¯1·î¤ËSLY¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤Ê¤´¤ß¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëMINAMI¡¢530Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Á¡¢¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¸½Ìò¹â¹»À¸¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤¯¤é¡¢»¨»ï¡ÖViVi¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¤¬¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤È¤¦¤¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢2025Ç¯1·î¸ø³«¤Î±Ç²è¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Â¼½Å°ÉÆà¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¿Íµ¤¥ê¥¢¥ë·»Äï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¤â½Ð±é¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¶È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÄ¶ÆÃµÞ¤«¤é¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2022Ç¯8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿郄¾¾¥¢¥í¥Ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2024¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯12·î¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê½êÂ°¤òÈ¯É½¤·¤¿¹áÀî¸©½Ð¿È¤ÎÄÇÍÕ³¤¿Í¤¬TGC¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡ÊÎ¬¾Î¡§¥»¥È¥é¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹áÀî 2025¡Ë¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯£µ·î£¶Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì11:00¡¡³«±é12:30¡¡½ª±é17:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî¡Ê¢©760-0019¡¡¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È£¶¡Ý11 ¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡Û
»ØÄêÀÊS¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARDÀè¹Ô¡§9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥º¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ
»ØÄêÀÊA¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§11,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARDÀè¹Ô¡§8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¥¹¥¿¥ó¥É¡§Àè¹ÔÈÎÇä¡§ 9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡§10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢TGC CARDÀè¹Ô¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂè°ìÃÆ¡Û2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï
TGC CARDÀè¹Ô¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯02·î01Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯02·î21Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂè°ìÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯02·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯02·î21Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÀè¹ÔÈÎÇäÂèÆóÃÆ¡Û2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤é½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¡¡
TGC CARDÀè¹Ô¡ÊÂèÆóÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯02·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯03·î07Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
TGC¸ø¼°LINEÀè¹Ô¡ÊÂèÆóÃÆ¡Ë¡§2025Ç¯02·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯03·î07Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¥×¥ì¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡§2025Ç¯02·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯03·î07Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯03·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
DUKE¹â¾¾¡¡TEL¡§087-822-2520¡Ê11:00¡Á17:00¡¿ÅÚÆü½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
ÂçÊö¥æ¥ê¥Û¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¿·ÀîÍ¥°¦¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢¿·¾ÂÑÛ¶õ¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÄÇÍÕ³¤¿Í¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¤È¤¦¤¢¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È