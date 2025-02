【【ムービー・マスターピース】 『ターミネーター2』1/6スケールフィギュア T-800(2.0版)】2025年10月発売予定価格:50,000円

ホットトイズジャパンは、「【ムービー・マスターピース】 『ターミネーター2』1/6スケールフィギュア T-800(2.0版)」を2025年10月に発売する。価格は50,000円。

「ターミネーター2」は1991年の映画。前作「ターミネーター」ではアーノルド・シュワルツネッガー演じるロボット「T-800」は悪役として登場したが、今作ではジョン・コナーとその母サラ・コナーを守るヒーローとして、最新のターミネーター「T-1000」に立ち向かう。

フィギュアは全高約32cm、30箇所以上が可動。頭部パーツを差し替えることで、CPUチップを取り出すシーンで頭皮がめくれた姿を再現できる。さらに、着脱可能なサングラスが付属。トレードマークのレザージャケットとパンツは、本革の素材を採用し、細部に至るまで精巧な仕上がり。ジャケットは着脱でき、グレーと黒のTシャツを差し替えられる。

武器として、マシンガン、ショットガン、ピストル、グレネードランチャー、弾帯が付属。弾帯には、12個の弾薬を取り付け可能だ。アクセサリーとして、CPUチップ、ダッフルバッグ、3本のバラとギフトボックスが付属する。新規開発となる、エンドスケルトンの差し替え用左腕パーツも付属する。

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A.All Rights Reserved. (CC) 2025 StudioCanal S.A. (R) All Rights Reserved.

Prototype shown, final product appearance and colors may vary.

For sale in Japan only.