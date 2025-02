◆BLACKPINKリサ、新たに購入した高級イタリア車公開

【モデルプレス=2025/02/19】BLACKPINK(ブラックピンク)のLISA(リサ)が19日、自身のInstagramストーリーズを更新。高級車を新たに購入したことを明かした。リサは「Welcoming my new baby to the fam.(新しいベイビーを家族にお迎え)」というコメントを添え、2台のグレーの車が並んだ写真を公開。跳ね馬の黄色いエンブレムからイタリア・フェラーリ社の高級車であり、新たに1台を購入したと考えられる。リサは同社のどのモデルの車かまでは明かしていないが、SNS上ではフェラーリ社の「プロサングエ」と「フェラーリ812」ではないかと推測する声も上がっており、韓国メディアは、2台で10億ウォン以上の価格となると報じた。現在の日本円で約1億円を超える価格であるとされている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】