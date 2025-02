その中で森保監督は「こうして視察をしに行く、帰るということで活動をさせていただいているが、これだけ日本人選手が海外に多くなっている中、視察という形が本当にいいのかどうかを考えさせられた」と課題を感じたと様子。さらに「日本人選手が数多くヨーロッパの舞台で活躍している中、直接生で見られる試合というのが足りていないというのを感じた」と危機感をあらわにした。今回の視察を通じて「Jリーグなど国内であれば自然と情報は入ってくる一方、海外のところは日本でも漏らさずに情報収集しているつもりだが、現地に行って生で見て、現地の選手とコミュニケーションを取って、クラブの方々とコミュニケーションを取ってわかることもある。それをヨーロッパに行って感じた」と森保監督。北中米W杯出場権を獲得した後には、本番仕様の強化を進めていく中、「私自身もヨーロッパに居住することも考えて、そこからJリーグを見られるようにと考えていきたい」と欧州に拠点を構える計画を明かした。欧州拠点のスカウティング体制が実現した場合、期間は欧州の新シーズン開幕から北中米W杯までの1年間程度となる見込み。森保監督は「日本サッカーあってこその日本代表」という立場を強調しつつ、「J1リーグ10試合をどうやって見られるかということと、もちろんJ2であったり、アマチュアの情報をどうやって入れていくかは今後考えていきたい」と国内の動向を注視していく姿勢は見せながらも、「実際に選んでいる選手はヨーロッパにほとんどいる。情報収集の仕方を考えていきたい」と欧州拠点での強化活動に前向きな姿勢を示した。▼森保監督の視察試合(カッコ内はクラブ所属の日本人選手)2/1 ボーフム(三好康児) vs フライブルク(堂安律)=ドイツ2/1 NECナイメヘン(小川航基ら) vs PSV=オランダ2/2 ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ(町田浩樹) vs シントトロイデン(藤田譲瑠チマら)=ベルギー2/4 シュツットガルト(チェイス・アンリ) vs アウクスブルク=ドイツ国内杯2/5 ニューカッスル vs アーセナル(冨安健洋)=イングランド国内杯2/6 リバプール(遠藤航) vs トッテナム=イングランド国内杯2/7 バイエルン(伊藤洋輝) vs ブレーメン=ドイツ2/8 マインツ(佐野海舟) vs アウクスブルク=ドイツ2/9 ホルシュタイン・キール(町野修斗) vs ボーフム(三好康児)=ドイツ2/11 マンチェスター・シティ vs レアル・マドリー=欧州CL2/12 フェイエノールト(上田綺世) vs ミラン=欧州CL2/13 AZ(毎熊晟矢) vs ガラタサライ=EL2/14 ブレンビー(鈴木唯人) vs ビボー=デンマーク2/15 クリスタル・パレス(鎌田大地) vs エバートン=イングランド2/16 グラスホッパー(瀬古歩夢) vs セルベット(常本佳吾)=スイス2/17 リーズ(田中碧) vs サンダーランド=イングランド2部(取材・文 竹内達也)