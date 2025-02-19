　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41585.74　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40962.23　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40655.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40391.18　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40382.37　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39967.57　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39802.52　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39725.68　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39543.96　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39352.07　　均衡表雲上限(日足)
39226.96　　均衡表転換線(週足)
39222.66　　13週移動平均線
39197.31　　6日移動平均線
39167.74　　均衡表基準線(日足)

39164.61　　★日経平均株価19日終値

39120.35　　25日移動平均線
39093.90　　均衡表転換線(日足)
39067.49　　75日移動平均線
39055.62　　均衡表雲下限(日足)
38795.65　　26週移動平均線
38696.73　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38668.35　　200日移動平均線
38642.81　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38273.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38062.95　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37865.62　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37849.51　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37483.10　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36935.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36005.57　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.40(前日63.43)
ST.Slow(9日)　　64.71(前日65.36)

ST.Fast(13週)　 47.45(前日48.81)
ST.Slow(13週)　 54.36(前日54.81)

［2025年2月19日］

株探ニュース