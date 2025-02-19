【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41585.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40962.23 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40655.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40391.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40382.37 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39967.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39802.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39725.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39543.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39352.07 均衡表雲上限(日足)
39226.96 均衡表転換線(週足)
39222.66 13週移動平均線
39197.31 6日移動平均線
39167.74 均衡表基準線(日足)
39164.61 ★日経平均株価19日終値
39120.35 25日移動平均線
39093.90 均衡表転換線(日足)
39067.49 75日移動平均線
39055.62 均衡表雲下限(日足)
38795.65 26週移動平均線
38696.73 ボリンジャー:-1σ(25日)
38668.35 200日移動平均線
38642.81 ボリンジャー:-1σ(13週)
38273.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
38062.95 ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37865.62 ボリンジャー:-1σ(26週)
37849.51 ボリンジャー:-3σ(25日)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37483.10 ボリンジャー:-3σ(13週)
36935.60 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
36005.57 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 61.40(前日63.43)
ST.Slow(9日) 64.71(前日65.36)
ST.Fast(13週) 47.45(前日48.81)
ST.Slow(13週) 54.36(前日54.81)
［2025年2月19日］
株探ニュース