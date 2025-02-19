

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41585.74 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40962.23 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40655.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40391.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40382.37 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39967.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39802.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39725.68 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39543.96 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39352.07 均衡表雲上限(日足)

39226.96 均衡表転換線(週足)

39222.66 13週移動平均線

39197.31 6日移動平均線

39167.74 均衡表基準線(日足)



39164.61 ★日経平均株価19日終値



39120.35 25日移動平均線

39093.90 均衡表転換線(日足)

39067.49 75日移動平均線

39055.62 均衡表雲下限(日足)

38795.65 26週移動平均線

38696.73 ボリンジャー:-1σ(25日)

38668.35 200日移動平均線

38642.81 ボリンジャー:-1σ(13週)

38273.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

38062.95 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37865.62 ボリンジャー:-1σ(26週)

37849.51 ボリンジャー:-3σ(25日)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37483.10 ボリンジャー:-3σ(13週)

36935.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36005.57 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 61.40(前日63.43)

ST.Slow(9日) 64.71(前日65.36)



ST.Fast(13週) 47.45(前日48.81)

ST.Slow(13週) 54.36(前日54.81)



［2025年2月19日］



株探ニュース

