¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡ÉµìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¶õ½±¡¡ÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤À¤Ã¤¿83Ç¯Á°¤Î¤¤ç¤¦¡¢µìÆüËÜ·³¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÉô¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ½±¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÇÄÉÅé¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¶õ½±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉÅé¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·³¤ÎÊ¼»Î¤¬¹â¼ÍË¤¤Ê¤É¤ò·â¤Á¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1942Ç¯2·î19Æü¡£µìÆüËÜ·³¤ÏÅö»þ¡¢Ï¢¹ç·³¤Î·³»öµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î·³´ØÏ¢»ÜÀß¤Ê¤É¤ò¡ÖÎíÀï¡×¤Ê¤É240µ¡°Ê¾å¤Ç¶õ½±¡£Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â243¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÜÅÚ¤¬Â¾¹ñ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½2¤«·îÈ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò¤âÎ¿¤°·ã¤·¤¤¶õÇú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È¥Ñ¡¼¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼°Åµ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¾À¯ÉÜ¤ÎÂåÉ½¤ä°äÂ²¤é¤¬¡¢¸¥²Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢µìÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¶õ½±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸
¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¶õ½±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ã¯¤¬¹¶·â¤·¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¹¶·â¤·¤¿ÆüËÜ¤òµö¤·¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤À¤«¤é¡×
ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸
¡Ö¤³¤Á¤é¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ç¡¢Îò»Ë¤Î¼ø¶È¤Ç¶µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àï¸å80Ç¯¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤Ç¤â¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹ñ¡£
»²Îó¼Ô¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤¬Â³¤¯¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£