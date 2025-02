軽量＆日常使いに最適な小型モデル！BLUETTI「AORAシリーズ」

BLUETTIは、日本専用のサービスセンターの設立と、日本市場向けに特別開発されたAORAシリーズの発表を正式に決定しました。

BLUETTI「AORAシリーズ」

BLUETTIは、日本専用のサービスセンターの設立と、日本市場向けに特別開発されたAORAシリーズの発表を正式に決定。

この新たな取り組みは、BLUETTIの本格的なローカライズ戦略の第一歩を意味します。

【AORAシリーズの特長】

■「AORA」とは?

「AORA」は「日本の青空」をイメージしており、クリーンエネルギーがもたらす未来の明るさと希望を象徴しています。

AORAシリーズの第一弾となるAORA80とAORA100は、日本のユーザーのニーズやライフスタイルに合わせて設計されたポータブル電源です。

日本の室内空間にマッチするデザイン性と実用性を兼ね備えています。

AORA80とAORA100は、BLUETTIが長年培ってきた技術を基に、日本市場のユーザーの声をフィードバックし、細かな部分まで日本らしさを追求しました。

高い信頼性を損なうことなく、環境に配慮したデザインや日本語対応の操作パネルを採用し、日本の消費者のライフスタイルにより馴染む製品へと仕上げました。

●AORA80:軽量&日常使いに最適な小型モデル

超速充電、突然の外出でもすぐに出発

BLUETTI AORA80

主要スペック:

・45分で80%充電

・768Whのバッテリー容量

・1000Wの出力

・最大10年の長寿命

・8重BMS保護機能搭載

・遠隔操作対応でリアルタイムの状態確認やソフトウェアアップデートが可能

●AORA100:ハイパワー&多用途の中型モデル

あらゆる家電が使える、想像を超えるハイパワー

BLUETTI AORA100

主要スペック:

・45分で80%充電

・1152Whのバッテリー容量

・1800Wの出力(ピーク時最大3600W)

・低騒音設計(40dB以下)

・UL94V0認証の耐火外装で耐高温・防爆・耐寒仕様(-20℃〜45℃対応)

・冷蔵庫や電気オーブンにも利用でき、幅広い生活シーンに活躍

■日本市場向けの本格的なサポート体制

新設されたサービスセンター

BLUETTIは、日本のユーザーにより便利で充実したサポートを提供するため、日本専用のサービスセンターを設立。

このセンターでは、技術サポート・アフターサービス・ユーザー向け教育などを含むワンストップサービスを提供します。

製品の使用中に生じる疑問や、最適な蓄電ソリューションの相談まで、迅速な対応と確実な解決策を提供します。

顧客の要望に応じて、最適解を提供します

【未来へ向けた日本市場での取り組み】

AORAシリーズの発表は、BLUETTIが日本市場で本格的に展開する第一歩にすぎません。

今後さらに日本市場への投資を拡大し、ローカライズされた製品・ソリューションの開発を進めていきます。

また、日本の公的機関や地域コミュニティと協力し、蓄電技術の普及と発展を推進していきます。

●製品開発の強化

今後3〜5年で、日本市場のニーズに特化した蓄電製品を継続的に開発し、AORAシリーズのラインナップを拡充。

さまざまなシーンに対応する製品を提供。

●アフターサービスの向上

2025年には日本専用のアフターサービスセンターを正式稼働し、全国的なサポートネットワークを構築。

いつでもどこでも、高品質なアフターサポートを提供できる体制を整備。

●社会貢献活動の推進

・日本の災害支援活動(能登半島地震の救援支援を継続)

・学校・行政機関・救助団体・環境保護団体と連携し、防災・環境保護・文化継承に貢献

●環境と文化の支援

BLUETTIは、クリーンエネルギーソリューションの提供を通じて、日本の持続可能な発展や文化保護に貢献。

再生可能エネルギーをアート・文化・公益分野で活用し、多様な形で環境負荷を軽減。

