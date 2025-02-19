ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下… 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下り 車両火災に伴う通行止めは車線規制に切り替え（19日･午後4時現在） 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 連絡路･下り 車両火災に伴う通行止めは車線規制に切り替え（19日･午後4時現在） 2025年2月19日 16時26分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【交通情報】東名清水ＪＣＴ～新東名新清水ＪＣＴ間 の連絡路下りでの車両火災に伴う通行止め は、19日 午後4時に車線規制に切り替えられました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【天竜区４棟火事】早朝自宅に放火した疑い…警察は佐久間町の５４歳無職男を逮捕し動機など調べる(浜松市) 【首位陥落】荒茶生産量日本一だった静岡が鹿児島に抜かれ初の２位に…｢一番茶価格低迷｣主因か(農林水産統計) 【真冬逆戻り】寒波再来で氷点下の冷え込み“春の足音”いずこ…影響長期化に県内各地で困惑の声も（静岡） 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 静岡, 埼玉, 床暖房, 金属加工, 介護, フローリング, グループウェア, 横浜, 葬祭