ÃæÆü¤ÎÍÞ¤¨¸õÊäÀ¶¿å¤¬¥®¥¢¾å¤²¤ë¡¡½é¤Î¥·¡¼¥ÈÂÇ·âÅÐÈÄ¤Ç¹¥Åê
¡¡ÃæÆü¤ÎÍÞ¤¨¸õÊä¡¢À¶¿å¤¬Ä´À°¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç19Æü¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ë½éÅÐÈÄ¡£³°¹ñ¿ÍÂÇ¼Ô2¿Í¤È·×4ÅÙÂÐÀï¤·¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯½çÄ´¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö²£ÊÑ²½¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤Ï·ù¡£»ý¤ÁÌ£¤Î½ÄÊÑ²½¤âÀ¸¤¤ë¡×¤È¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÎý½¬Ãæ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤Î¼ÂÀï¤Ç»È¤¨¤ëµå¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿60»î¹çÅÐÈÄ¤Ç36¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.40¤ÈÈôÌö¡£º£µ¨¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î°ÜÀÒ¤Ç¶õ¤¤¤¿¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¦¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£