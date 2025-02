HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが19日、東京・原宿八角館で開催されるPOP-UPイベント『マクドナルド GALAXY店』の取材会に出席した。同イベントは、テレビCMの世界観を再現した期間限定のPOP-UPとなり、19日から23日まで原宿八角館にて開催される。会場ではテレビCMの着用衣装や撮影のオフショットなど、特別なアイテムが展示される。XGが出演するCMでは「マクドナルド GALAXY店」で宇宙人のALPHAZ(アルファズ・XGのファンの総称)と一緒に「#リアタイマクパ(リアルタイムマックパーティー)」する様子が描かれている。この日は、メンバーと一緒に、マックフライポテトを視聴者と一緒に食べる「#リアタイマクパ」のポテトパーティー篇が、マクドナルド公式TikTokおよび公式YouTubeにてライブ配信される。

「#リアタイマクパ」を前にJURINは「ごはんを食べながらコミュニケーションを取る時間がほしいというのが夢だったので、ALPHAZの皆さんとパーティーするのが楽しみです」とワクワク。JURIAは、同CMに使用されている楽曲「IN THE RAIN(McDonald's REMIXX)」について「マクドナルドさんのおなじみの音が、入っていて、私たちの原曲とテイストが違ったマクドナルドさんにピッタリなポップなリミックスになっていると思います」とアピールした。XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成。全員日本人だが、2022年3月のデビューから一貫して、ライブやメディアプロモーションなど海外を主戦場に活動してきた。2024年から、初となるワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を世界約30都市で開催中。2025年4月に開催される、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に日本人アーティストとして唯一の出演を果たす。