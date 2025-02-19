　日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（1月）、小売物価指数（RPI）（1月）、生産者物価指数（PPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.5%（前年比)
予想　N/A　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)
予想　N/A　前回　2.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.1%（仕入・前月比)
予想　N/A　前回　-1.5%（仕入・前年比)
予想　N/A　前回　0.1%（出荷・前月比)
予想　N/A　前回　0.1%（出荷・前年比)