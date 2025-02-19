まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表 まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表

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日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（1月）、小売物価指数（RPI）（1月）、生産者物価指数（PPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



消費者物価指数（CPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 2.7% 前回 2.5%（前年比)

予想 N/A 前回 3.2%（コア・前年比)



小売物価指数（RPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)

予想 N/A 前回 2.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)



生産者物価指数（PPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.1%（仕入・前月比)

予想 N/A 前回 -1.5%（仕入・前年比)

予想 N/A 前回 0.1%（出荷・前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（出荷・前年比)

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