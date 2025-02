遠藤ミチロウのソロプロジェクトおよびプロデュース作品が、GNPレーベル創設40周年を記念して本日2月19日より全世界配信された。

(関連:遠藤ミチロウとTHE STALINの音楽は終わらない ISHIYAによる追悼文)

THE STALINを始めとする幅広い音楽活動で注目を集め続けてきた遠藤ミチロウは、1985年、THE STALIN解散後にキングレコードと契約、ソロプロジェクトを始動。“Grotesque New Pop”をテーマに掲げたGNPレーベルを創設し、Michiro,Get the Help!、ゲイノー・ブラザーズ、パラノイア・スターなど様々なユニットやバンド形態で作品を制作、発表。短期間ながら精力的にライブ活動も行った。

今回は、Michiro,Get the Help!名義含め、ソロ作品、NICKEY & WARRIORSとのスプリット作など、多数の作品が配信開始される。

(文=リアルサウンド編集部)