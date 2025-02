ソフィアクロスリンクは一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームより委託を受け、大学生・U25版「SHIMANEみらい共創CHALLENGE」の伴走支援をされました。

ソフィアクロスリンク「SHIMANEみらい共創CHALLENGE」

ソフィアクロスリンクは一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォームより委託を受け、大学生・U25版「SHIMANEみらい共創CHALLENGE」の伴走支援。

「自分のやりたいこと」×「社会から求められること」を結合し、ジブンの未来を創る。

大学生・U25版「みらチャレ」は事業創出・起業に向け、最大10万円の調査金と、第一線で活躍する経営者からのアドバイスをもらいながら進めるプログラム。

最終ゴールはビジネスコンテスト。

事業内容次第では投資も受けられる、起業に向けた挑戦の機会です。

■株式会社ソフィアクロスリンクが支援する意味

ソフィアクロスリンクは「地域の人と組織を元気にします」をミッションに掲げ、企業と行政、企業と学校、企業同士が繋がり、相互に越境し合うことで新しい価値を生み出すための支援を行っています。

今回の「みらチャレ」では、ビジネスコンテストの全体のプログラム企画・運営、また各チームの伴走支援を担当。

■実施内容

1. 令和6年度の大学生版「みらチャレ」スケジュールおよび各種イベントの企画構成

参加者の募集・採択から最終ビジネスコンテストの企画までを担当。

また、キックオフイベントやビジネスコンテストなど、40名近い協賛企業関係者が来場する、半日〜1日単位のイベントのプログラム構成を行いました。

2. 各種イベントの当日運営

主に大学生・U25版「みらチャレ」参加生が事業ピッチを行うことを目的とした、参加生と協賛企業の対面イベントの場をコーディネート・運営の支援をしました。

3. 大学生・U25版「みらチャレ」参加生(チーム)への伴走支援

6チーム中2チームの伴走支援を担当。

月に2〜4回程度のオンライン打ち合わせを行いながら、チームが事業づくりを行うための様々なサポートを実施しました。

■成果

この大学生・U25版「みらチャレ」の集大成として、2025年1月17日(金)松江市市民活動センターにて、ビジネスコンテストが開催されました。

7月の審査通過から半年間事業づくりに励んできた大学生・U25版みらチャレ参加生が、協賛企業の皆様に事業をお伝えする場として設けられました。

ピッチを終えた大学生・U25版「みらチャレ」参加生からは、

「『みらチャレ』に参加して、島根を良くしたい同年代や、それを応援してくれる大人がいることを知りました」

「起業をサポートしてもらうような取り組みが今までなかったので、島根に戻って起業してよかったなと思います」

といったコメントが寄せられました。

共創サポーターからは貴重な意見・熱い応援メッセージをいただき、協賛企業からは知り合いの紹介やコラボレーションの申し出が寄せられ、大変有意義な会となりました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「SHIMANEみらい共創CHALLENGE」の伴走支援を担当!ソフィアクロスリンク「SHIMANEみらい共創CHALLENGE」 appeared first on Dtimes.