【英国】
消費者物価指数（CPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.5%（前年比)
予想　N/A　前回　3.2%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)
予想　N/A　前回　2.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（1月）16:00
予想　N/A　前回　0.1%（仕入・前月比)
予想　N/A　前回　-1.5%（仕入・前年比)　
予想　N/A　前回　0.1%（出荷・前月比)
予想　N/A　前回　0.1%（出荷・前年比)

【インドネシア】
インドネシア銀行7日物リバースレポ（2月）16:20
予想　5.75%　前回　5.75%（政策金利)


【南アフリカ】
小売売上高（12月）20:00
予想　N/A　前回　7.7%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（12月）18:00
予想　N/A　前回　270.0億ユーロ（季調済)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/08 - 02/14）21:00
予想　N/A　前回　2.3%（前週比)

住宅着工件数（1月）22:30
予想　139.9万件　前回　149.9万件（住宅着工件数)
予想　-7.0%　前回　15.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　146.0万件　前回　148.2万件（建設許可件数）
予想　-1.5%　前回　-0.7%（建設許可件数・前月比）


※予定は変更されることがあります。