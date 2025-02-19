【英国】

消費者物価指数（CPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 2.7% 前回 2.5%（前年比)

予想 N/A 前回 3.2%（コア・前年比)



小売物価指数（RPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 3.5%（前年比)

予想 N/A 前回 2.9%（前年比・除くモーゲージ利払い)



生産者物価指数（PPI）（1月）16:00

予想 N/A 前回 0.1%（仕入・前月比)

予想 N/A 前回 -1.5%（仕入・前年比)

予想 N/A 前回 0.1%（出荷・前月比)

予想 N/A 前回 0.1%（出荷・前年比)



【インドネシア】

インドネシア銀行7日物リバースレポ（2月）16:20

予想 5.75% 前回 5.75%（政策金利)





【南アフリカ】

小売売上高（12月）20:00

予想 N/A 前回 7.7%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏経常収支（12月）18:00

予想 N/A 前回 270.0億ユーロ（季調済)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（02/08 - 02/14）21:00

予想 N/A 前回 2.3%（前週比)



住宅着工件数（1月）22:30

予想 139.9万件 前回 149.9万件（住宅着工件数)

予想 -7.0% 前回 15.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 146.0万件 前回 148.2万件（建設許可件数）

予想 -1.5% 前回 -0.7%（建設許可件数・前月比）





※予定は変更されることがあります。

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