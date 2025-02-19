TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Åìµþ±Ø¤«¤éÀçÂæ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸á¸å3»þÁ°¡¢¿·Çò²Ï±Ø¤È·´»³±Ø¤Î´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹ÔÁõÃÖ¤Ë°Û¾ï¤ò¼¨¤¹É½¼¨¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¡¢¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£