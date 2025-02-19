アニメ「範馬刃牙」と九谷焼のコラボ豆皿が2月19日よりDMM通販で販売開始範馬刃牙、範馬勇次郎、ビスケット・オリバの3種
【「範馬刃牙×九谷焼コラボ 豆皿 範馬刃牙Ver／範馬勇次郎Ver／ビスケット・オリバVer」】
2月19日 発売
価格：各2,200円
発売日：2月19日
(C)板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会
2月19日 発売
価格：各2,200円
DMM.comは、「範馬刃牙×九谷焼コラボ 豆皿」3種の販売を2月19日よりDMM通販にて開始した。価格は各2,200円。数量限定となり、無くなり次第販売を終了する。
「範馬刃牙×九谷焼コラボ 豆皿」は、地方創生事業の一環として開発された、格闘技アニメ「範馬刃牙」と伝統工芸品 九谷焼のコラボレーション商品。
九谷焼は、石川県南部で作られ、石川県無形文化財にも指定されている、日本を代表する色絵陶磁器。その最大の特徴である、和絵具の厚みのある盛り、透明感、鮮やかな色彩を活かしつつ、「刃牙」シリーズの人気シーンを豆皿に描き上げている。ラインナップは範馬刃牙Ver、範馬勇次郎Ver、ビスケット・オリバVerの3種。
範馬刃牙×九谷焼コラボ 豆皿
発売日：2月19日
価格：各2,200円
製品バリエーション：範馬刃牙Ver／範馬勇次郎Ver／ビスケット・オリバVer
製品仕様：11cm 豆皿
販売サイト：DMM通販
窯元：青郊窯
(C)板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会