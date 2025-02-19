＜個人投資家の予想＞ 02月19日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(141A) トライアル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル 東証グロース
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(3681) ブイキューブ 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(8473) ＳＢＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ 東証グロース
(4598) デルタフライ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(5038) ｅＷｅＬＬ 東証グロース
(141A) トライアル 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル 東証グロース
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(3681) ブイキューブ 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(8473) ＳＢＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS