■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4584) キッズバイオ　 東証グロース
(4598) デルタフライ　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(5038) ｅＷｅＬＬ　　 東証グロース
(141A) トライアル　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4978) リプロセル　　 東証グロース
(1605) ＩＮＰＥＸ　　 東証プライム
(3681) ブイキューブ　 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ　　　 東証スタンダード
(8473) ＳＢＩ　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS