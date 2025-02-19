°Ö°ÂÉØ»Ù±çÃÄÂÎ¡¡´óÉÕ¶âÎ®ÍÑÊóÆ»½ä¤ëÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÇÇÔÁÊ¡á´Ú¹ñ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÛµìÆüËÜ·³¤Î°Ö°ÂÉØÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜ·³ÀÅÛÎìÀ©ÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÀµµÁµ²±Ï¢ÂÓ¡ÊÀµµÁÏ¢¡Ë¡×¤¬´óÉÕ¶â¤ÎÎ®ÍÑ¤ä²ñ·×ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿Âç¼ê»æ¡¦Ä«Á¯ÆüÊó¤ÈÆ±»æ·ÏÎó¤Î£Ô£ÖÄ«Á¯¤Îµ¼Ô¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï£±£¹Æü¡¢¸¶¹ð¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÀµµÁÏ¢¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤¬´óÉÕ¶â¤ò·×¾å¤»¤º¡¢°û¤ßÂå¤È¤·¤ÆÌó£³£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£³£±£°Ëü±ß¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£µ£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤òÇå½þ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡ÀµµÁÏ¢¤Ï¹ñÀÇÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ç¿½¹ðÏ³¤ì¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡ÀµµÁÏ¢¤Ï£²£°£²£°Ç¯¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤¬´óÉÕ¶â¤ò·×¾å¤»¤º¡¢°û¤ßÂå¤È¤·¤ÆÌó£³£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£³£±£°Ëü±ß¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£µ£°£°£°Ëü¥¦¥©¥ó¤òÇå½þ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡ÀµµÁÏ¢¤Ï¹ñÀÇÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ç¿½¹ðÏ³¤ì¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß