半世紀以上にわたりブルースを歌い続ける日本が誇るスタンダップシンガー・福嶋タンメン岩雄が、1970年代日本のブルースの黎明期に活動した福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズの、かつて東京の三ノ輪に存在した伝説的ライヴ・ハウス・モンドにおける貴重なライヴ録音が発掘された。1976年3月28日。60年代末からじわじわと盛り上がり、最高潮に達していた日本におけるブルース・ブームの真っ只中。ワイノニー・ハリスやギター・スリム、スマイリー・ルイスらのナンバーを熱く、洒脱にカヴァー。当時の空気がビリビリと伝わってくる、価値ある発掘ライヴ録音だ。

リリース情報







『福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズ』フォーマット:デジタル配信配信開始日:2025年2月19日(水)https://p-vine.lnk.to/1bt8uJ収録曲1. Texas Hop2. You Better Hold Me3. All She Wants To Do Is Rock4. R.M. Blues5. A Letter To My Girl Friend6. Well, I Done Got Over It7. I Need Your Love So Bad8. Too Many Drivers9. It’s So Peaceful10. Corrine, Corrina11. Good Rockin’ Tonight12. Nothing But The Blues13. Reconsider Baby録音:1976年3月28日 東京・三ノ輪モンドにてMastered by George Mori福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズ:福嶋岩雄(Vocal)、白庄司孝(Alto Sax)、江口達哉(Tenor Sax)、墨谷喜栄(Guitar)、墨谷実則(Piano)、渡辺正巳(Bass)、奥沢福治(Drums)