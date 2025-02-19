福嶋岩雄＆ザ・ミッドナイターズ、1976年の貴重なライヴ録音を配信リリース
半世紀以上にわたりブルースを歌い続ける日本が誇るスタンダップシンガー・福嶋タンメン岩雄が、1970年代日本のブルースの黎明期に活動した福嶋岩雄＆ザ・ミッドナイターズの、かつて東京の三ノ輪に存在した伝説的ライヴ・ハウス・モンドにおける貴重なライヴ録音が発掘された。
1976年3月28日。60年代末からじわじわと盛り上がり、最高潮に達していた日本におけるブルース・ブームの真っ只中。ワイノニー・ハリスやギター・スリム、スマイリー・ルイスらのナンバーを熱く、洒脱にカヴァー。当時の空気がビリビリと伝わってくる、価値ある発掘ライヴ録音だ。
リリース情報
フォーマット：デジタル配信
配信開始日：2025年2月19日（水）
https://p-vine.lnk.to/1bt8uJ
収録曲
1. Texas Hop
2. You Better Hold Me
3. All She Wants To Do Is Rock
4. R.M. Blues
5. A Letter To My Girl Friend
6. Well, I Done Got Over It
7. I Need Your Love So Bad
8. Too Many Drivers
9. It’s So Peaceful
10. Corrine, Corrina
11. Good Rockin’ Tonight
12. Nothing But The Blues
13. Reconsider Baby
録音：1976年3月28日 東京・三ノ輪モンドにて
Mastered by George Mori
福嶋岩雄＆ザ・ミッドナイターズ：福嶋岩雄（Vocal）、白庄司孝（Alto Sax）、江口達哉（Tenor Sax）、墨谷喜栄（Guitar）、墨谷実則（Piano）、渡辺正巳（Bass）、奥沢福治（Drums）