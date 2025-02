東京ドームホテルにある、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」 とコラボレーションしたキャラクタールームのオリジナルグッズをリニューアル!

東京ドームホテル限定描き下ろしのバスルームデザインをモチーフにしたグッズが登場します☆

東京ドームホテル サンリオキャラクタールーム「マイメロディルーム」「クロミルーム」

宿泊料金:

1泊1室ツインルーム: 2名まで利用の場合 1室 55,500円〜

1泊1室トリプルルーム:3名利用の場合 1室 65,100円〜

※室料・朝食・サービス料・諸税込み

宿泊期間:2025年4月1日(火)〜9月30日(火)【1日各1室限定】

内容:

・東京ドームホテル オリジナルグッズ(ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチ)付き(一人1セット)

・お部屋は東京ドーム側指定

・優先チェックイン

東京ドームホテルで楽しめる「マイメロディ」と「クロミ」 とコラボレーションしたお部屋のオリジナルグッズをリニューアル!

東京ドームホテル限定描き下ろしデザインのぬいぐるみやヘアターバン、ポーチが展開されます。

ここでしか手に入らない、バスルームデザインをモチーフにしたグッズです☆

マイメロディルーム

かわいさいっぱいの「マイメロディルーム」には、ティーポットの馬車に乗って、ドレスアップして遊園地に遊びにきた「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」の様子が壁一面に描かれています。

東京ドームシティを見渡す窓際には、フォトフレームとラウンジスペースも。

バスルーム、クローゼットの鏡など各所にも愛らしい「マイメロディ」の世界観が演出されています。

お部屋には、かわいい「マイメロディ」のオリジナルグッズ付き。

ポーチとヘアターバンには、ヘアターバンを付けた「マイメロディ」があしらわれています。

ぬいぐるみの「マイメロディ」はヘアターバンを付け、イチゴが刺繍されたバスローブを着ています。

クロミルーム

ゴージャス感のある「クロミルーム」には、たくさんのスイーツを用意して、遊園地でパーティの準備をしている「クロミ」と子分の「バク」の様子が壁一面に描かれています。

窓側やバスルーム、クローゼットの鏡など各所にも「クロミ」のデザインが溢れ、世界観に浸ることができるお部屋です。

さらに、お部屋の中には複数の作品が設置されています。

「クロミルーム」のグッズは、「クロミ」らしさあふれる紫を基調としたデザイン。

2本のツノにリボンをつけています。

バスローブにはサクランボが刺繍されています。

開業25周年記念グッズ

期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)

・第1弾:お部屋のデザインをモチーフにしたグッズ(ぬいぐるみ・ミニトートバッグ・ポーチ)

・第2弾:バスルームのデザインをモチーフにしたグッズ(ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチ)

2025年6月1日(日)に開業25周年を迎えるにあたり、2か月間限定でオリジナルグッズが登場!

2名までの利用の場合、1部屋につきオリジナルグッズ第1弾1セット、第2弾 1セット付き、3名様ご利用の場合、1部屋につきランダムに3セット付きです。

”バスルーム”デザインを使用した「マイメロディ」と「クロミ」のオリジナルグッズがもらえるキャラクタールーム。

2025年4月1日宿泊分よりリニューアルされる、東京ドームホテル「マイメロディルーム」「クロミルーム」オリジナルグッズの紹介でした☆

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650349

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

