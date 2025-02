カフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」の渋谷ヒカリエ・横浜赤レンガ倉庫店にて提供されている「アフタヌーンティーセット」がリニューアル!

フルーツや野菜を使用したスイーツやミールプレートを楽しめる、「ミッキー&フレンズ」が大集合したアフタヌーンティーセットです☆

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY「HARVEST アフタヌーンティーセット ~ Mickey & Friends Style ~」

価格:1名 3,960円(税込) ※2名分から注文可

発売日:

・渋谷ヒカリエ店 2025年3月5日(水)〜

・横浜赤レンガ倉庫店 2025年3月6日(木)〜

季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″、”ヘルシー″に提供するカフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY」のアフタヌーンティーセットがリニューアル!

フルーツや野菜を使用したスイーツやミールプレートが、1人前600kcal以下で楽しめるヘルシーでかわいいアフターヌーンティーセットです。

「ミッキー&フレンズ」が大集合し、味も見た目もハーベストマーケットの魅力を一度に楽しめるアフタヌーンティーセットが、新メニューでスタートします☆

1段目:フルーツプレート

内容:

・ラズベリーココアムース w/スタチュー風チーズムース

・バナナとおからのマフィン

・カラフルフルーツの盛り合わせ

一番上はフルーツプレート。

食べ応えのある「バナナとおからのマフィン」は、「ミニーマウス」をイメージしたピンクドットのカップに入っています。

ラズベリーココアムースは、濃厚なココアムースに甘酸っぱいラズベリーソースがアクセント。

トッピングのスタチュー風レアチーズムースは、かわいくて食べるのがもったいないデザインです。

カラフルフルーツの盛り合わせも一緒に楽しめるプレートです。

2段目:オートミール入り パンケーキプレート

2段目は、オートミール入りのパンケーキプレート。

「ドナルドダック」モチーフは、足型パインと爽やかなヨーグルトクリームをトッピング。

いちごとブルーベリーで「ミッキーマウス」のお顔の形を表現したパンケーキも付いてきます。

3段目:ミールプレート

内容:

・カラフルピクルス 〜 Mickey Color 〜

・アボカド・ドギートースト

・スパイシーグリルチキン

・ポテトとブロッコリーの生ハム巻き

・スモークサーモンの手毬寿司

一番下は、ミールプレート。

お皿の中に、かわいいサイズのフードが盛りだくさんです。

バリエーション豊かな味わいで、目でも舌でも楽しめます。

プレートの中で、「ミッキー&フレンズ」のモチーフを探すのも楽しみの一つです。

セットドリンク

メニュー:

・ハーべストブレンドコーヒー

・ハーベストブレンドティー

・ボタニカルティー<グリーンヒーリング/ピンクビューティー/リラックス>

1人1種類、メニューの中からセットドリンクを選ぶことができます。

プラス550円(税込)で、季節のスペシャルドリンクに変更可能です。

ミッキーマウス巨大スタチューの桜装飾

高さ約2.7メートルの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチューの足元には、期間限定で満開の桜が咲き誇ります。

春爛漫の店内は、華やかでお花見気分。

お食事の合間に、記念撮影も楽しめます。

丸皿ホワイト 26cm

価格:各3,080円(税込)

発売日:2025年3月中旬

サイズ:26cm

カフェに併設のギフトショップに、キッチンアイテム2品が新登場!

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」のサインがさりげなくあしらわれているプレートは、一日中どんなシーンにもぴったりなデザイン。

シンプルなので、お食事が映えるデザインです。

電子レンジと食器洗浄機も使用できます。

ストレートグラス<エンブレム>

価格:1,320円(税込)

サイズ:口径80×高さ80・最大径80mm

容量:320ml

シンプルなストレートグラス。

ドリンクが映えるだけでなく、冷たいスープやサラダ、デザートの盛り付けにもぴったりです。

ディズニーハーベストマーケットのオリジナルエンブレム入りで、おうちでもカフェ気分で使うことができます。

「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」のアフタヌーンティーがリニューアル!

渋谷ヒカリエ店は2025年3月5日(水)より、横浜赤レンガ倉庫店は3月6日(木)より販売スタートです☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズが大集合したアフタヌーンティーセット!ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー appeared first on Dtimes.