The Tabelog Award 2025の「Best New Entry」受賞店をご紹介！ オープン12年目の集大成！ 近火強火で焼き上げる人気焼き鳥店

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回はオープンして12年目で初ノミネート、そして「Best New Entry」と「Silver」を受賞した「とり茶太郎」をご紹介。

渋谷で12年続く人気焼き鳥店

渋谷の中でも駅から少し歩く場所にある鶯谷町は、高級マンションや一軒家のある住宅街。そこに住む祖母の家だったという民家を改装して開業したのが「とり茶太郎」。2013年のオープン以来少しずつ進化を重ね、多くの焼き鳥好きを魅了し続けている。しっとりした格子戸に白い暖簾、植木の緑の風情に情緒を感じる佇まいは、渋谷という賑やかな街にいることを忘れてしまう。

桜丘のさらに奥に位置する鶯谷町の静かな一角にある

木目が目に優しい店内はカウンターのみ。しかし空間を広くとっているのでゆったりとしている。照明を抑えたカウンターの内側は、余分なものを排除したシンプルな美しさがあり、それが焼き鳥店というよりも、まるで割烹のような美学を感じさせるのだ。

店内はL字の11席のカウンターのみ

店主の金子拓也さんは、半世紀愛される西荻「戎」、名店で知られる大塚「蒼天」などで腕を磨いた実力派。その焼き鳥最大の特徴は、素材となる肉への愛の深さにある。これぞと惚れ込んだ素材は、生産者との連携を密に、肥育日数を延ばしてもらうなど、自身が目指す味わいに近づくためのアプローチを欠かさない。

「賞をいただけたことは純粋にうれしいです」。鶏舎と連携したこだわりの仕入れと研究を重ねた焼きの技術とは?

「焼き鳥で質の良い鶏を探す方は多いと思います。でも私のように生産者とやり取りをして、自分に合った鳥を育ててもらうことは少ないのではないでしょうか」と金子さん。納得できる生産者を見つけて足を運び関係を深めるという地道な努力が、他にはないこの店の焼き鳥の味を支えているのだ。

意外なことに「The Tabelog Award」には初エントリーであったが、早くもSilverを受賞するなど、その実力は高く評価されている。受賞に際して金子さんはこう語る。

「お客様に評価していただけたというのは、とてもうれしいことですね。“焼き”に関しては、まだまだ技術を上げていけると自負していますので、もっと腕を磨いていきます。またうちでは生産者さんと一緒になって良い鳥を育てていますので、そうした鳥の良さをもっと広めていきたいですね」

「長期肥育した鶏の良さを知って欲しい」と金子さん

店では、ホロホロ鳥、名古屋コーチン、比内地鶏、かすみ鴨、やまがた地鶏といった鳥を、その時の調理法や部位によって使い分けている。焼き方は近火の強火で、ガツンと短時間で火を入れる特徴的なスタイル。皮目はパリッと焼けて香ばしく、中の水分を逃がさず焼くので肉はジューシーに仕上がる。

炭火のエネルギーを感じさせる“焼き”技だ

「最近は遠火で優しく焼き上げる店も増えていますが、それと近火の強火で焼いたものは食べたときの感じ方が全く違います。自分が最初に感動したのが、近火の強火でガッと焼いたものだったので、それを追い求めていますね」と金子さん。

部位や肉質に合わせて、絶妙な火入れを行う

常連中心に半年以上は席が埋まっている、繰り返し食べたくなるコースの魅力に迫る

前菜2種など、一品料理から始まるコース13,000円は、串の合間に酒肴を挟んで進み、後半は串のオンパレードになる。一通りコースを食べたら、追加でコースにない部位などをオーダーすることも可能だ。

心がグッと引き込まれる、一品料理

一品料理の中で人気なのは「燻製の白レバー」。口に入れるとふんわりと薫香が広がり、とろりと口に広がるレバーのうまみと溶け合うのがたまらない。

スモーキーな香りがお酒を呼ぶ「燻製の白レバー」

お酒が進む、燻製が一皿になった「燻製盛り合わせ」もいい。内容はその時々で変わるが、この日はやまがた地鶏の濃厚なきんかん、こんがりと焼けた手羽、コロンとした形状のイタリアの燻製チーズ、スピッチコ。桜チップでいぶした燻製は華やかな香りが食欲をそそる。

「燻製盛り合わせ」

自然豊かな農場でのびのびと育ったかすみ鴨は、深いうまみを感じさせるがきれいな味わいだ。「鴨ロース」はじっくり塊で焼き上げるので、食べた後も脂の余韻が長い。添えられた瑞々しいシイタケのスライスと一緒に食べたい。

「鴨ロースとしいたけ」

「とり茶太郎」の名物の一つでもある「手羽飯」は、こんがりと焼き上げた手羽の中に、山椒ご飯を詰めた楽しい一品だ。カリッとした手羽の皮、ジュワッと湧き上がる甘い脂をご飯が受け止め、そこにプチプチと弾ける山椒のスパイシーさがいいアクセントになっている。

「手羽飯」

近火強火ならではの唯一無二の食感の串

地鶏やホロホロ鳥、鴨などは肉自体のうまみがそもそも濃厚にあるが、さらに長期肥育をかけることで、深い味わいが加わってくる。それを大きめのポーションで、近火の強火で一気に焼き上げた串はインパクトが絶大。ホロホロ鳥を使うことが多いという砂肝も、外側はこんがりしてコリッと小気味よい歯ごたえと、濃いうまみが広がる。

「砂肝」

つくねには半熟のうずらの卵を添えている。生のうずらの黄身を添えないのは、つくね本来の味が、卵の黄身でコーティングされてしまうのをよしとしないからだ。そこで金子さんが編み出したのは、半熟のうずらの串を一緒に食べてもらうというアイデア。

「半熟の黄身とつくねの間を白身が上手くつないでくれるんですよ」と金子さん。

「うずらの卵」と、玉ねぎが入った「つくね」

「ねぎま」では大きめポーションの鶏ももとねぎを組み合わせている。使っているのは6カ月肥育の比内地鶏だが、時によって鳥の種類は変わることも。パリッとした皮とジューシーで弾力のある肉が食べ応え十分。とろりととろけるねぎが後口をさっぱりさせてくれる。

「ねぎま」

〆の麺まで抜かりなし!

〆は鶏出汁としじみ出汁を合わせたスープのシンプルなラーメンだ。具はのり、白髪ねぎ、赤玉ねぎのみじん切りのみ。焙ったしじみご飯が添えられているのが面白く、そのまま食べてもいいが、スープを軽くかけてもいいし、最後にスープに投入してもいいという。

最後の「ラーメン」まで飽きさせない工夫がある

力強く炭火焼きの魅力を引き出す「とり茶太郎」は、数多の焼き鳥店の中でも孤高の存在だ。店主金子さんの円熟した焼き手と、素材への深いこだわりが「また食べたい」と思わせる力を放っているのだ。

現在は常連の予約で埋まってしまうことも多いが、時々は新規の募集がかかることもあるので、まめに公式サイトをのぞいてみるといいだろう。

焼き姿が職人魂を感じさせる

※価格は税込

<店舗情報>◆とり茶太郎住所 : 東京都渋谷区鶯谷町7-12 TAKビル 1FTEL : 03-6416-0364

文:岡本ジュン、食べログマガジン編集部 撮影:八木竜馬

