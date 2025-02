コアラのマーチくんとサンリオキャラクターズのコラボギフト「LOTTEコアラのマーチ×サンリオキャラクターズ」が登場!

ホワイトデーの贈り物にもぴったりな、かわいいマスコットや限定デザイングッズが「コアラのマーチ」とセットになって全6種類ラインナップされます☆

サンリオ「LOTTEコアラのマーチ×サンリオキャラクターズ」グッズ

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか ※一部取扱いのない店舗あり発売日:2025年2月27日(木)発売販売個数制限:2025年2月27日(木)〜3月5日(水)までは、一人につき各アイテム各キャラクター1個まで※複数人分まとめての会計や並び直しは不可※2月27日(木)〜3月5日(水)までは店頭並びに電話での取り置きは不可※在庫についての問合せに関して、状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショップ 本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店発売日:2025年2月27日(木)10:00より発売販売個数制限:2025年2月27日(木)〜3月5日(水)までは、一人につき各アイテム各キャラクター2個まで※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

サンリオから、ロッテのチョコレート菓子「コアラのマーチ」とコラボレーションしたホワイトデー向けギフトシリーズ「LOTTEコアラのマーチ×サンリオキャラクターズ」が登場!

「ハローキティ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」が「コアラのマーチくん」をイメージした帽子を被ったマスコットやミニポーチが登場します。

ほかにも「コアラのマーチ」のお菓子パッケージをアレンジした特別なデザインのポーチ、ペンポーチ、エコバッグ、巾着もラインナップ。

限定デザインの雑貨と「コアラのマーチ」のお菓子がセットになった、全6種類が展開されます。

まもなくやってくるホワイトデーに、お友だちや家族、大切な人に向けて、感謝の気持ちとともに、気軽に送れるギフトセットです。

「サンリオキャラクターズ」が「コアラのマーチくん」をイメージした帽子を被ったデザインは、「コアラのマーチくん」と「サンリオキャラクターズ」がそれぞれ同じポーズをとった今回のコラボレーションならではのオリジナルデザイン!

さらに「サンリオキャラクターズ」が「コアラのマーチ」を手に持ったマスコットホルダーは、選んでいるうちに、自分へのご褒美としても欲しくなってしまうこと間違いなしのグッズです。

また、帽子を被ったサンリオのキャラクターたちが顔を覗かせたかわいいミニポーチは、中綿入りのふかふかな手触り。

おそろいの帽子がポイントで、コアラのマーチのパッケージデザイン風のペンポーチなど、持っているだけで気分が上がるかわいい小物に出会えます☆

コアラのマーチ&マスコットホルダー

価格:各2,497円(税込)

種類:全5種(ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

「コアラのマーチくん」のようなコアラの帽子を被った「コアラのマーチ&マスコットホルダー」

「コアラのマーチ」を持った、オリジナルデザインのマスコットホルダーです。

ハローキティ コアラのマーチ&マスコットホルダー

「マーチくん」の帽子をかぶった「ハローキティ」

ピンク×黄緑のお洋服も似合っています☆

ポムポムプリン コアラのマーチ&マスコットホルダー

「コアラのマーチ」を持った、うれしそうな「ポムポムプリン」

黄色のスカーフもおしゃれです。

シナモロール コアラのマーチ&マスコットホルダー

ウィンクをした「コアラのマーチ」を持っている「シナモロール」

「コアラのマーチ」のパッケージをイメージした、緑のお洋服を着たマスコットです☆

クロミ コアラのマーチ&マスコットホルダー

「マーチくん」帽子で耳が垂れた「クロミ」も登場。

スカーフカラーには紫色がチョイスされています。

ポチャッコ コアラのマーチ&マスコットホルダー

ピンクのほっぺがかわいい「ポチャッコ」

手に持った「コアラのマーチ」もほっぺを染めています。

コアラのマーチ&ミニポーチ

価格:各2,200円(税込)

種類:全5種(ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

顔を覗かせたキャラクターがかわいい「コアラのマーチ」のようなミニポーチは中綿入りのふかふかな仕上がり。

ポーチ部分にはイヤホンやリップなどの小物を入れられます。

ハローキティ コアラのマーチ&ミニポーチ

ひょっこり顔を出す「ハローキティ」がかわいいミニポーチ!

ボールチェーン付きなので、バッグなどにもぶら下げられます。

ポムポムプリン コアラのマーチ&ミニポーチ

大きな「コアラのマーチ」の上から、うれしそうなお顔がかわいい「ポムポムプリン」が!

何を入れようか考えるのも楽しいミニポーチです。

シナモロール コアラのマーチ&ミニポーチ

「コアラのマーチくん」の帽子とブルーの蝶ネクタイがよく似合う「シナモロール」

ボールチェーン付きのミニポーチは、リップなどさっと取り出したい小物を持ち歩くのに便利です。

クロミ コアラのマーチ&ミニポーチ

大きな耳が垂れ下がった「クロミ」がかわいいミニポーチ。

ポーチ部分のコアラのポーズも注目ポイントです。

ポチャッコ コアラのマーチ&ミニポーチ

ピンクのほっぺがかわいい「ポチャッコ」のミニポーチ。

バッグなどに付けて、いつもいっしょにお出かけできます☆

コアラのマーチ&ペンポーチ

価格:2,200円(税込)

サイズ:幅9cm×奥行3cm×高さ19cm

使いやすいスタンドタイプのペンポーチ。

おそろいの帽子がポイントのミックスデザインです☆

コアラのマーチ&エコバッグ

価格:1,650円(税込)

サイズ:幅21cm×高さ35cm

おそろいの帽子がポイントの、ミックスデザインを使ったエコバック。

コンビニなどでちょこっとお買い物する際に便利な小さめサイズです。

内ポケットに折りたたんで収納できます!

コアラのマーチ&ポーチ

価格:1,980円(税込)

サイズ:幅14cm×奥行7cm×高さ10cm

おそろいの帽子がポイントのミックスデザインのポーチ!

コスメ入れなど様々な用途で使える便利なサイズです。

コアラのマーチ&巾着

価格:各990円(税込)

種類:全5種(ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ)

サイズ:幅15cm×奥行8cm×高さ18cm

「コアラのマーチくん」のようなコアラの帽子を被ったオリジナルデザインの巾着。

カバンの中の荷物整理、コスメ入れ、コップ入れなど様々な用途で使える便利なサイズです。

ハローキティ コアラのマーチ&巾着

「ハローキティ」と「コアラのマーチくん」デザインの巾着は、キュートなピンク!

ギフトとしてだけでなく、自分でも欲しくなるかわいらしさです。

ポムポムプリン コアラのマーチ&巾着

「ポムポムプリン」は、「コアラのマーチくん」といっしょに「コアラのマーチ」を食べています☆

嬉しそうな2人に癒される、ほんわかとしたイラストの巾着です。

シナモロール コアラのマーチ&巾着

かわいいポーズの「シナモロール」と「コアラのマーチくん」の巾着!

爽やかな水色も素敵です。

クロミ コアラのマーチ&巾着

いたずらっぽいポーズが個性的な「クロミ」と「コアラのマーチくん」

「クロミ」好きな人に贈りたい、かわいらしい巾着です☆

ポチャッコ コアラのマーチ&巾着

ほっぺに手をあてる「ポチャッコ」と「コアラのマーチくん」

2人の肉球もあしらわれた、グリーンカラーの巾着です☆

全アイテムにLOTTE コアラのマーチ付き

どのグッズにも、「LOTTE コアラのマーチ」が付いています!

ホワイトデーに贈れば、笑顔になってくれること間違いなしです☆

「サンリオキャラクターズ」と「コアラのマーチくん」の、ホワイトデーギフトにぴったりの限定デザイングッズ!

「LOTTEコアラのマーチ×サンリオキャラクターズ」は、2025年2月27日(木)より、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他にて登場です。

© 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作:(株)サンリオ © L/KMP

