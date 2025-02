スクワラン配合！ハーバー研究所『スクワクレンジング(ラベンダー)』

ハーバー研究所は、定番のメイク落としにラベンダーの香りをプラスした『スクワクレンジング(ラベンダー)』を2025年4月21日(月)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『スクワクレンジング(ラベンダー)』

容量・価格:120mL 2,200円(税込)

『スクワクレンジング(ラベンダー)』はハイビスカス花エキス、ムラサキ根エキス、スクワランなどのうるおい成分を配合。

肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。

とろみのあるオイルなのでメイクとよくなじみ、すっきり落ちるのにつっぱらず、洗いあがりはつるつるの感触です。

濡れた手でも使用でき、肌に負担をかけずにメイクをしっかり落とします。

ダブル洗顔不要。

天然ラベンダー精油※の香りで、クレンジングしながらリラックスタイムを過ごせます。

※ラベンダー油

<商品特長>

◎うるおい成分スクワランを贅沢に配合。

スクワランが肌をやわらげ、角栓(毛穴に詰まった皮脂)を洗い流しやすくします。

毛穴の開き、小鼻の黒ずみ対策にもおすすめです。

◎素早く水を吸収し内包するオイルなので、濡れた手でも使用可能です。

◎クレンジング時の摩擦を減らし、肌に負担をかけずにメイクを落とすことにより、カサつきや肌荒れの予防にも役立ちます。

ポイントメイクもしっかりと落とします。

◎とろみのあるオイルを配合しているので、メイクなじみが抜群。

◎ダブル洗顔不要。

◎ラベンダーの心地よい、さわやかで優しい香りに包まれながら肌のお手入れができます。

<使用方法>

適量(2〜3プッシュ)を直接手に取り、顔全体に伸ばし、メイクとよくなじませ、水またはぬるま湯で洗い流します。

ダブル洗顔なしでOKです。

※なくなり次第終了となります。

