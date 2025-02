「OUO君」を主人公にした初の漫画作品！ホカニナイ

ホカニナイは、ペンギンのような同社のロゴをキャラクター化し、その第一弾企画として2025年2月に漫画が完成しました。

ホカニナイ

■漫画化の経緯

2018年に社名を有限会社ほけん工房からホカニナイに変更した際に作成した同社のロゴがペンギンの顔に似ており、いつかキャラクター化したいと考えていました。

今回、キャラクターを制作すると同時に漫画を作成し、夢がひとつ実現しました。

漫画作品への思い

ロゴに命を吹き込み、天才キャラOUO君(オウオクン)として誕生させ、早速初の漫画化作品が完成しました。

私たちは、多くの人々がSNSやネット、マスコミ、FP、保険業者、友人知人などの影響を受けて誤った判断をする様子を数多く目にしてきました。

その予防を目的に、この漫画に思いを込めました。

約30年間にわたり保険相談を行ってきた中で、人は行動経済学の通り、誤った判断をしやすいことが明らかになっています。

日本人は群集心理の罠に陥りやすいとされています。

私たち保険代理店や保険会社は、その心理を悪用しない営業活動を行うべきです。

同社では、相談者に保険選びの正しい判断基準を伝える使命感を強く持ち続けています。

その結果、同社で保険相談を受けた方からの情報によれば、同社は社名(ホカニナイ株式会社)の通り、他社とは異なる視点や考えを持っているとのことで、私たちの提案が正しいと判断して選んでいただいています。

さらに、愛社精神を育むためでもあり、実際に私(社長)も無機質なはずの会社がOUO君を通じて可愛らしく感じられています。

これが離職率の低下にもつながればと願っています。

漫画1ページ目:はじめて保険加入を考えて迷う若者

漫画2ページ目:その保険の情報は表面的なもの

漫画3ページ目:その保険の情報は発信者の都合によるもの

漫画4ページ目:自分の利益よりも顧客の利益を優先するほけん工房で保険相談

