テーマは日本のアニメとポップカルチャー！フェスティバックス ジャパン OSAKA

クリエイティヴ・ヴィジョンは、北米最大のアニメとポップカルチャーのイベント・アニメエキスポ(Anime Expo)2025内で、「フェスティバックス ジャパン OSAKA」(大阪商工会議所の協力を得て企画運営)を開催。

それに先立ち、2025年2月25日(火)・3月6日(木)に協賛社・出展社募集のオンライン説明会を開催します。

「日本のアニメとポップカルチャーの世界発信」をテーマに、毎年7月に開催されているアニメエキスポ。

世界60ヶ国以上から40万人を越えるファンを集めているこのイベントに「フェスティバックス JAPAN」が2025年も登場します。

来場者数(アニメエキスポ 2024 ポストショーレポートより)

昨年「フェスティバックス (Festiv’AX JAPAN)」として始まったこのプロジェクトは、イベント主催者の期待を受けて「フェスティバックス ジャパン OSAKA」に進化。

日本全国への入り口としての大阪。

そこから広がる関西や全国へのネットワークを、「ツーリズム(観光)」「カルチャー(文化)」「エデュケーション(教育)」の3つのカテゴリーで紹介するプロジェクトとなっています。

出展位置は、アニメエキスポのメイン会場であるエグジビットホール(Exhibit Hall)正面入り口を入ってすぐ、40万人の来場者がかならずフェスティバックス ジャパン OSAKAを目にする絶好の場所となります。

日本のアニメ関係イベントと違い、アニメエキスポ来場者の過半数が20代、30代を越えた「大人」層。

日本を訪れて楽しむための可処分所得も十分に保有する40万人が、今回のプロジェクトのターゲットとなります。

SNSやメディアでのインプレッション数(アニメエキスポ 2024 ポストショーレポートより)

さらに、テレビ等の既存メディアはもちろん、「X」(旧Twitter)で2,650万ポスト、Instagramで2,800万回再生される等、Webでの拡散にも驚異的な効果を発揮します。

オープン前のエグジビットホール(Exhibit Hall)入り口の様子

■説明会開催日程

第1回:2月25日(火)午後1時

第2回:3月6日(木)午後1時 ※第1回と同内容

開催方法:オンラインZoom開催

*参加費用はかかりません

■アジェンダ

1. 冒頭挨拶

2. アニメエキスポについて

3. フェスティバックス ジャパン OSAKA共催社・出展社募集の概要説明

4. 質疑応答

5. クロージング

■お申し込み

フェスティバックス説明会お申し込みはこちらのPeatixサイトより無料チケットを購入ください。

申し込みサイトURL: https://festivaxjapan-osaka2025.peatix.com

【アニメエキスポ開催概要】

展示会名 : Anime Expo

会期 : July 3-6, 2025

会場 : Los Angeles Convention Center

