【「FUN60」シリーズ】2月26日より販売開始価格:5,980円~※2月26日の発売は有線モデルのみ

キットカットは、ブランド「MonsGeek」より新世代のラピッドトリガーキーボード「FUN60」シリーズを2月26日より販売開始する。なお、2月26日の発売は有線モデルのみで、無線対応モデルは3月31日の発売を予定している。

「FUN60」シリーズは0.01mm刻みの超高精度なラピッドトリガーと調整可能なアクチュエーションポイントを実現したゲーミングキーボード。有線および2.4GHz ワイヤレスモードにおいて、8000Hzのポーリングレートにより、超高速な応答時間とスムーズで正確な入力が可能となっている。

キースイッチ交換後は、MonsGeek Driver内で対応するキースイッチを選択し、簡単にキーボードを調整することができる。さらに、「MagMech」メカニカルキースイッチへのホットスワップに対応し、磁気式キースイッチと任意の5ピンメカニカルキースイッチを自由に組み合わせることが可能。

(左)FUN60 Pro SP / FUN60 MAX SP (右) FUN60 MAX SP(Nebulaデザイン)

(左)FUN60 Ultra SP (右)FUN60 Ultra

製品情報

・FUN60 Pro SP (ホワイト / ブラック)

価格:有線モデル 5,980円 / 無線対応モデル 7,980円

・FUN60 MAX SP (ホワイト / ブラック)

価格:無線対応モデル 9,980円 / 無線対応モデル (Nebulaデザイン) 11,980円

・FUN60 Ultra SP (ホワイト / ブラック)

価格:有線モデル 12,980円 / 無線対応モデル 14,980円

・FUN60 Ultra (ホワイト / ブラック)

価格:有線モデル 18,980円 / 無線対応モデル 19,980円

