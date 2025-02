サザンオールスターズの最新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』完全生産限定盤に収録される、スペシャルブック『よむ“THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”』の詳細が発表された。

(関連:サザンオールスターズが歌う“先人への愛と感謝” 「神様からの贈り物」に込められたエンタメ史へのリスペクト)

スペシャルディスクと共に同梱されるスペシャルブックは、桑田佳祐が“かたる”ロングインタビューと、メンバー&ミュージシャンらによる徹底楽曲解説を掲載した全64ページの冊子に。現在、リリースに先駆け、ツアーと帯同するかたちで『よむ“THANK YOU SO MUCH”展』が全国で開催されているが、本書には、より詳細に桑田佳祐がアルバムについて“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出す“徹底楽曲解説”が掲載される。

楽曲解説は原 由子、関口和之、松田弘、野沢秀行に加えて、アルバム制作に関わったミュージシャンやエンジニアの証言により構成。『THANK YOU SO MUCH』というアルバムの背景、楽曲に込められた想い、制作におけるこだわりなどが存分に語られた、アルバムをより深く読み解くためのガイドブックともいえる永久保存版の一冊だ。裏側にあるストーリーや制作過程を“よむ”ことで、より多角的にアルバムを楽しむことができる。

また、アルバムの全詳細が明らかになったことを受けて、現在Apple Musicでアルバムの事前ライブラリ追加(Pre-add)が行われている。あわせてiTunes Storeでは、いち早くアルバムのプレオーダー受付もスタート予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)