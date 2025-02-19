²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤ä¤á¤Æ¡×Äã¤¤À¼¤Î¡Ö¤É¤â¡¼¡×¡õÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¡È¿·¤¢¤¶¤È¤¤¡É¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â(30¡Ë¤¬18Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦³Ø¹»À¸³è·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤¬¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶¦³Ø¤È½÷»Ò¹»½Ð¿È¤Ë¤ï¤«¤ì¡¢½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¡£½÷»Ò¹»½Ð¿È¤Î¥¢¥¸¥¢¥óÇÏ¾ì±à°´¡Ê43¡Ë¤¬¡ÖÃËÀ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥Û¥á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥«¥ï¥¤¥¯ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£À©Éþ¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¥¦¥½¤Ä¤±¡Á¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈMCÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤Ï¡Ö´ØÀ¾¤Ï¤Ê¡Á¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤¤Í¡¼¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤Í¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿²¬ÅÄ¤ÏÄã¤¤À¼¤Ç¡Ö¤É¡¼¤â¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯ÊÖ¤·¤¿¡£
¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤É¡¢¤É¤¦¤â¡Á¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡¡¤½¤ì¡¢¤¢¤«¤ó¤È»×¤¦¤Ç¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¶¦³Ø¤Î½÷»Ò¡¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½÷»Ò¤¬¤¤¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤»Ò¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦½÷»Ò¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¶¤È¤¤·Ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤½÷»Ò¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¿Íµ¤YouTuber¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¤¢¤¶¤È¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤ä¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤À¡×¤È¡¢¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¡×¤òµñÈÝ¤·¤¿·ë²Ì¤Î¡Ö¿·¤¢¤¶¤È¤¤½÷»Ò¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£