東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」を開催。

桜の香りに包まれた、いちごが華やぐ春色のマリアージュが楽しめるスイーツとベーカリーがラインナップされます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×桜 スイーツ&ベーカリー

提供期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

開催店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)

営業時間:10:00〜23:00

問合せ:047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

月替わりで季節のスイーツとベーカリーが提供されている、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」

2025年3月は、甘酸っぱいいちごとほんのり香る桜が主役の、春の訪れを告げるメニューが勢揃いする「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」が開催されます。

ピンク色に染まる季節にぴったりの、心華やぐスイーツタイムが楽しめるフェアです☆

桜フロマージュ

価格:850円(税込)

爽やかないちごのコンフィを閉じ込めた「桜フロマージュ」

優しい口溶けの桜とフロマージュブランのムースで包み込んだスイーツです。

艷やかなピンク色のチョコレートのグラサージュと、トップにあしらった桜の花びらが、麗らかな春の華やぎを感じさせます。

ル・プランタン

価格:850円(税込)

濃厚な桜のパンナコッタの中に、いちごのコンフィを閉じ込めた「ル・プランタン」

側面にはピンク色が可愛らしい水玉模様の桜ゼリーが浮かびます。

仕上げに桜のシャンティーをたっぷりと絞った、満開の桜の木のようなグラスデザートです。

桜といちごのシュークリーム

価格:850円(税込)

サクサクのクッキーシューを使った「桜といちごのシュークリーム」

桜風味のクリームチーズやモンブランクリーム、いちごのディプロマットクリームや求肥で覆ったコンポートゼリーが挟んであります。

一口頬張れば、桜といちごの味わいが広がる、春爛漫なスイーツです。

マンスリーベーカリー「道明寺パン/桜といちごのクロワッサン」

価格:各500円

メニュー名:左から)道明寺パン/桜といちごのクロワッサン

「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」で味わえるマンスリーベーカリーは2種類。

まるで和菓子のような「道明寺パン」と、春色の彩りが美しい「桜といちごのクロワッサン」が提供されます。

道明寺パン

千葉県産多古米と桜ペーストを練り込んだもっちりとした生地で、つぶあんと求肥を包んで焼き上げた「道明寺パン」

中にいちごの果実と生クリームを入れ、仕上げに桜の葉を巻いた、まるで和菓子のようなパンです。

桜といちごのクロワッサン

桜を練り込んだ香り豊かなデニッシュ生地に、桜のジャムとクリームをたっぷりとサンドした「桜といちごのクロワッサン」

フレッシュないちごを添え、トップには蜜漬けにした桜の花びらを飾った、春色の彩りが美しい心ときめく一品です。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間:12:00〜21:00

限定スイーツを含むミニサイズのスイーツ6種と、マカロン2個が詰まった、季節を感じる贅沢なスイーツボックス。

桜といちごが織りなす、春の柔らかな色合いに包まれた世界感が堪能できます。

フライデースイーツブッフェ

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

開催日:2025年3月7日(金)、14日(金)、21日(金)、28日(金)

メニュー:※メニューは予告なく変更になる可能性があります

シェフのこだわりスイーツ・シーズナルスイーツ3種・いちごのショートケーキ・桜の葉マカロン・アプリコットムース・チョコレートといちごのムース・桜香るホワイトチョコロールケーキ・みかんムース・チョコレートのエクレア・ピスタチオのバスクチーズケーキ・ローズのヴェリーヌ・バナナとアーモンドミルクパンナコッタ・チーズプリン・紅茶とオレンジのゼリー・フルーツカクテル軽食・サラダ・パン・サンドイッチ・ピザなどドリンク・コーヒー(アイス・ホット)・紅茶(アイス・ホット)・ソフトドリンク各種さらに嬉しいサービス「シェフ特製プレート」が1人につき1皿、席までサーブされます

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日を彩る特別なひととき「フライデースイーツブッフェ」も、3月は“いちご×桜”がテーマ。

桜の香りといちごの甘酸っぱさが溶け合うスイーツのほか、多様なセイボリーもラインナップされます。

春の華やぎを感じる、目にも楽しいブッフェです。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

甘酸っぱいいちごとほんのり香る桜を主役にした、春の訪れを告げるフェアメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2025年3月1日より開催される「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

“チョコレート”と“いちご”が共演したスイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「トスティーナ」 “チョコレート”と“いちご”が共演したスイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 「トスティーナ」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心華やぐいちご×桜スイーツ&ベーカリー!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」 appeared first on Dtimes.