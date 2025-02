ケンタッキーフライドチキンの期間・数量限定メニューとして「韓旨(カラウマ)ホットチキン」が登場!

唐辛子の本格的な辛さのなかに旨みと甘みが感じられる、韓国の定番調味料コチュジャンをベースに仕上げた韓国風の辛口チキンです☆

ケンタッキーフライドチキン「韓旨ホットチキン」

価格:

単品:330円(税込)食べ比べセット 980円(税込)セット内容:韓旨ホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)食べくらべ4ピースパック 1,490円(税込)セット内容:韓旨ホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種食べくらべ6ピースパック 2,240円(税込)セット内容:韓旨ホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種

発売日:2025年2月26日(水)

ケンタッキーフライドチキン夏の大定番「レッドホットチキン」を中心に好評の“HOTチキン”シリーズに、新たなチキンが登場!

「韓旨ホットチキン」は、韓国の定番調味料コチュジャンをベースに仕上げた韓国風の辛口チキン。

「寒い時期には、濃い味や辛い味のものが食べたくなる」というゲストの声をヒントに開発されました。

唐辛子の本格的な辛さのなかに旨みと甘みが感じられます。

さらに、韓国海苔風のスプリンクルで豊かな風味とごま油の奥深いコクを加えることで、チキンの旨みがより一層引き立つやみつきの味わいに。

辛いもの好きの皆さまはもちろん、そうでない方も満足すること間違いなしの、ただ辛いだけではない、旨みを最大限に引き出した一品です。

熟成されたコチュジャンのあふれる旨み、そして香ばしい韓国海苔の風味が食欲をそそります。

人気のHOTチキン”シリーズに、韓国風辛口チキンが登場。

ケンタッキーフライドチキンの「韓旨ホットチキン」は、2025年2月26日(水)より数量限定で発売です☆

※選べるサイドメニューは、「ポテト(S)」、「ビスケット」、「チョコパイ」、「カーネルクリスピー」、「コールスロー(S)」から選べます。

※店舗・数量限定、なくなり次第販売終了です。

※一部、販売しない店舗があります。

※デリバリーでの価格は異なります。

