House of Protectionが、2作目となるEP『Outrun You All』をRed Bull Recordsより5月23日にリリース。また、EPより先行シングル「Afterlife」が2月18日に配信され、MVも公開された。

(関連:【映像あり】House of Protection、観る者を夢のような狂騒的な映像世界へと誘う「Afterlife」MV)

「Afterlife」には、Bring Me The Horizonの元メンバーであるJordan Fishを再びプロデューサーとして迎えた。彼らが得意とする爆発的なエネルギーを失うことなく、テンポを落としたサウンドを展開。大胆な歌詞や轟音のリフの間に織り交ぜられた電子的な要素が特徴で、House of Protectionの個性が際立つ一曲となっている。

MVでは、ラバーコスチュームに身を包んだドミナトリックスが登場し、観る者を夢のような狂騒的な映像世界へと誘う。圧倒的なビジュアルとパフォーマンスが交錯する、衝撃的な作品に仕上がっているという。

「Afterlife」の制作についてバンドは、「“It’s Supposed to Hurt”の次に作ったデモの2曲目だった。最初はギターのスタブとムチの音だけだったんだ。曲はすごく気に入っていたけど、ファーストEP『GALORE』では、意図的に重めのハーフタイムの楽曲を避けたんだ。あのEPはとにかく速いテンポでまとめたかった。でもデビューライブを終えたあと、あのサウンドのライブでの感覚が恋しくなって、もう一度曲を見直し、JordanとNickと一緒にアイデアを磨き上げた。今では僕たちのお気に入りの一曲だ。」と語っている。

(文=リアルサウンド編集部)