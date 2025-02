名作『ターミネーター2』のT-800が、ホットトイズの「ムービー・マスターピース」よりアップデートされたフィギュアとして送り込まれた。本革ジャケット着用のアイテムだ。

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of StudioCanal S.A.All Rights Reserved. © 2025 StudioCanal S.A. ® All Rights Reserved.

全高約32cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。演じるアーノルド・シュワルツェネッガーの肖像権をクリアしたヘッドは、新規で開発。眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。皮膚の質感、皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

頭部パーツを差し替えることで、CPUチップを取り出すシーンで頭皮がめくれた姿を再現できる。また、着脱可能なサングラスが付いてくる。

トレードマークのレザージャケットとパンツは、本革の素材を採用し、細部に至るまで精巧な仕上がり。ジャケットは着脱でき、グレーと黒のTシャツを差し替えられる。

武器として、マシンガン、ショットガン、ピストル、グレネードランチャー、弾帯が付属。弾帯には、12個の弾薬を取り付け可能だ。

アクセサリーとして、CPUチップ、ダッフルバッグ、3本のバラとギフトボックスが付属する。豊富な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、さまざまな劇中シーンを演出できる。

新規開発、エンドスケルトンの差し替え用左腕パーツも付属。台座は、作品のロゴがデザインされた特別仕様となっている。

2025年10月発売予定。50,000円(税込)/トイサピエンス予約価格:45,000円(税込)。