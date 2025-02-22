ÎëÌÚµþ¹á=1992Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê56¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤·¤¤CM¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£

¥­¥å¡¼¥È¤ÊAIµþ¹á¤òÀä»¿
ÎëÌÚµþ¹á¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkyokasuzuki_official¤è¤ê

¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¡Ø¥µ¥Ã¥Ý¥í¥µ¥ï¡¼¡¡É¹ºÌ1984¡Ù¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ªÅ¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÚÉ¹ºÌ¡Û¡£¤½¤ÎÇ¯·î¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢AI¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Ç¤­¤¿¡¢20ÂåÅö»þ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥­¥å¡¼¥È¤Êµþ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£20Âå¤Îµþ¹á¤µ¤ó¤È¸½Âå¤Îµþ¹á¤µ¤ó°ì¿ÍÆóÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÉ¹ºÌ¤òÌ£¤ï¤¦»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤AIÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

 

20Âå¤È¸½Âå¤ÎÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡¢åºÎï¡ÁÀÎ¤Îµþ¹á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº£¤Îµþ¹á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤Îµþ¹á¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤â¤ª¥­¥ì¥¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖAI¤Îµ»½Ñ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Îµþ¹á¤µ¤ó¤À¡×¡Öº£¤Î»Ñ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢åºÎï¡×¡Ö20Âå¤âº£¤âµþ¹á¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¼Â´¶¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 