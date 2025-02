【ブレイドアンドソウル NEO】3月12日 サービス開始予定基本プレイ無料(アイテム課金制)

エヌ・シー・ジャパンは、PC用MMORPG「ブレイドアンドソウル NEO」のサービスを3月12日より開始する。基本プレイ無料でアイテム課金制。2月19日より事前登録の受付が開始された。

本作は、「ブレイドアンドソウル」のリメイク作品。2014年にサービスを開始したアクションゲーム「ブレイドアンドソウル」が、高いアクション性はそのままに、グラフィックスやキャラクター成長システムを大幅改善されている。

事前予約を行なうと、「ブレイドアンドソウル」の魅力の1つである豊富な衣装の一種「月影」1個と、序盤エリア「斎龍林」で獲得できる武器をランダムで1種獲得できる「斎龍林の武器箱」2個が、サービス開始時に配布される。

【事前予約 衣装アイテム特典「月影」】

3月5日から、事前キャラクター作成が開始される予定。事前登録を行なったアカウントで、事前キャラクター作成を行なうと、ゲーム内で使えるさまざまなアイテムを追加で獲得できるダブルキャンペーンも開催予定となっている。

「ブレイドアンドソウル NEO」ゲーム概要

本作では「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた7つ職業を選択してプレイ可能。よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックスで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できる。

