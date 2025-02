3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが7月8日に同時リリースする2作品、アニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の詳細情報が解禁となり、予約受付もスタートした。アニバーサリーベストアルバム『10』には、「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」を含む全19曲が収録されている。初回限定盤には特典映像「Studio Session Live #4」(「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」を収録)が付属する。

さらに、大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)3人の「自分たちが幼少期を過ごした平成中期(2000年前後)のCDがより身近だった時代の空気感を体感して欲しい」という思いから、1980円(税込)の「MAGICAL PRICE盤」と、「MGA ポータブルCDプレーヤー (ショルダーバッグ付き) 」、「MGA ヘッドホン」も同時発売されることが発表された。「MAGICAL PRICE盤」には歌詞ブックレットは付属せず、QRコードから歌詞を閲覧する形式。予約購入特典「MAGICAL CODE」の配布対象外となるが、通常のCDアルバムの価格としては破格の1980円(税込)という手に取りやすい価格設定となっている。また、CDプレーヤーとヘッドホンは平成中期当時の商品ボディをリバイバルした、ファッションとしても楽しめるカジュアルなオーディオデバイスとなっている。予約受付期間は3月10日正午まで。Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて計10公演で約20万人を動員した定期公演8日目の10月31日のライブ全19曲が収録されるほか、特典映像として「Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」も収録される。またこの2作品を同梱し、MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』グッズセット(『10』LPサイズフォトポスター (13枚)、『10』ゲームシャツ(ワッペン10種付き)、『10』CDディスプレイスタンド、『10』スラップ式ラバーバンド、『10』レンチキュラーフォトカード、MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -の計6点)が付属する『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』もリリースされる。こちらは3月25日までの予約が推奨されている。さらに、配布期間中に対象店舗にてアニバーサリーベストアルバム『10』を予約購入すると、特典として「MAGICAL CODE」が配布される。その第1弾として、7月26日、27日に神奈川県・山下ふ頭特設会場にて2日間で計10万人を動員する予定の野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』(フィヨルド)のチケット最速先行受付(抽選)も開始となった。受付は、オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会員のみ対象。また、初回生産限定盤『10 & “Harmony” COMPLETE BOX』、アニバーサリーベストアルバム『10』、そしてBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の、さまざまなチェーン別オリジナル特典も発表されている。同バンドは昨年12月、『デビュー10周年企画』記者発表」を開催。デビュー10周年に向けた企画の詳細を発表し、ベストアルバムの発売も明かしていた。【Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年企画】●MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO●MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO●MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー10周年を記念したベストアルバム『10』発売日:2025年7月8日(火)●MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2デイズ、10万人規模の野外ライブを開催日時:2025年7月26日(土)、27(日)場所:神奈川県横浜市・山下ふ頭●MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設とコラボレーション●MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION2025年秋から全国で展覧会を開催●MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA初の韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」開催日時:2025年2月15日(土)、16日(日)場所:KOREA UNIVERSITY TIGER DOME(高麗大学校ファジョン体育館)●MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM初のドキュメンタリー映画の製作が決定