サンリオピューロランドの1階「ピューロビレッジ」に、初のワークショップ型アトラクション「CHALLENGE PURO(チャレンジ ピューロ)」がオープン!

「ハローキティ」の“お仕事アトリエ”で、お子さんがパティシエやキャラクター・衣装デザイナーの夢にチャレンジできる、ピューロランドならではのアトラクションです☆

サンリオピューロランド「CHALLENGE PURO(チャレンジ ピューロ)」

オープン日:2025年3月20日(木・祝)

オープン場所︓サンリオピューロランド1F ピューロビレッジ

所要時間:各20〜30分程度

対象年齢:3〜15歳

チケット価格:1,000〜3,000円

販売スケジュール:2025年3月1日(土)10:00〜 ※3月20日(木・祝)〜31日(月)期間分を販売

※キャラクターの出演ありません

※アトラクションの利用には、ピューロランドの入場に必要なパスポートチケットとは別に、参加券(有料)が必要です

※チケット詳細や付き添い規定、他注意事項などはホームページより確認ください

サンリオピューロランドに、ピューロランドのなかにある”お仕事アトリエ”をモチーフにした、初のワークショップ型アトラクション「CHALLENGE PURO(チャレンジ ピューロ)」がオープン!

キャラクターモチーフを取り入れながら楽しめるピューロランドならではのワークショップ型のアトラクションです。

オリジナルキャラクターパフェを作るパティシエ体験と、世界に一つだけのハローキティのコスチュームデザインを描く衣装デザイナー体験、タブレットを使用して自分だけのオリジナルキャラクターを作るキャラクターデザイナー体験の3つの体験が楽しめる「CHALLENGE PURO」

各ワークショップでは、子どもたちが自由な発想でアイデアを形にしていきます。

「キャラクターを作る」「衣装デザインを描く」「デザートを仕上げる」 などの体験を通じて、創造力や表現力を楽しく伸ばすことができます。

また、それぞれのワークショップで完成させたオリジナルキャラクターパフェは実食できるほか、世界に一つだけの衣装を着せた「ハローキティ」のぬいぐるみ、オリジナルキャラクターが印刷されたカードは、特別な思い出として記念に持ち帰ることができます☆

パティシエ体験

定員/回:8名

価格:1,500円

デザートメニュー制作工房で楽しめる「パティシエ体験」

グラスにお菓子を詰めて、オリジナルのキャラクターパフェを作ることができるワークショップです。

最後に「おいしくな〜れ♪」の魔法を唱えてパフェを完成させます☆

衣装デザイナー体験

定員/回:6名

価格:3,000円

衣装のデザインを作る工房で体験できる「衣装デザイナー体験」

「ハローキティ」の衣装をデザインできるワークショップです。

ぬいぐるみのコスチュームを選び、ペンとスタンプを使ってデザインを考えます。

キャラクターデザイナー体験

定員/回:10名

価格:1,000円

「キャラクターデザイナー体験」は、キャラクターラボで実施。

オリジナルのキャラクターをデザインするワークショップです。

髪型やファッションを自由に選び、自分だけのオリジナルキャラクターを完成させます。

(フレンドリーカンパニー: 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社)

ハローキティの“お仕事アトリエ”で、お子さんがパティシエやキャラクター・衣装デザイナーの夢にチャレンジできるークショップ型アトラクション。

サンリオピューロランド1階「ピューロビレッジ」に2025年3月20日よりオープンする「CHALLENGE PURO(チャレンジ ピューロ)」の紹介でした☆

50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 50周年と20周年を一緒にお祝い!サンリオピューロランド「マイメロディ & クロミ アニバーサリーパーティ」 続きを見る

カラフルなフォトスポットや限定メニュー・グッズ!サンリオピューロランド「推し活ピューロランド」 カラフルなフォトスポットや限定メニュー・グッズ!サンリオピューロランド「推し活ピューロランド」 続きを見る

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです

※掲載内容は画像を含め、2月19日現在の情報です。内容は変更になる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハローキティの“お仕事アトリエ”で楽しむワークショップ型アトラクション!サンリオピューロランド「CHALLENGE PURO」 appeared first on Dtimes.