ニセコが舞台！HOKKAIDO EVENTS「UCIグランフォンドワールドシリーズ ニセコクラシック2025」

HOKKAIDO EVENTSは、夏の観光需要増加を図る取り組みとして、UCI(国際自転車競技連合)傘下であるグランフォンドワールドシリーズを6月13日から15日までの3日間、倶知安町を中心とし開催。

このイベントは、ニセコエリアのサマーサイクリング認知向上と魅力度アップを図るため、国内外より訪れるサイクリストの増加とニセコエリアの観光活性化を目指し、北海道の関係4町などを含む27団体の協力を得て実施するものです。

2025年で12年目を数える同イベントはその実績が評価され、2026年度にはシリーズ決勝戦であるワールドチャンピオンシップの開催が決定しており、2025年大会はワールドチャンピオンシップのプレ大会として「ロードレース」「タイムトライアル」「サイクリング」に加え、国内初の競技種目となる「チームリレー」を実施します。

■イベント概要

<名称>

ニセコクラシック2025:UCIグランフォンドワールドシリーズ

<主催>

一般社団法人HOKKAIDO EVENTS

<主管>

公益財団法人日本自転車競技連盟

北海道自転車競技連盟

ニセコクラシック実行委員会

<後援>

北海道 倶知安町・共和町・蘭越町・ニセコ町、ニセコ山系観光連絡協議会、

小樽開発建設部、シーニックバイウェイ北海道・支笏洞爺ニセコルート、

一般社団法人倶知安観光協会、共和町観光協会、一般社団法人蘭越町観光物産協会、

株式会社ニセコリゾート観光協会、東急リゾーツ&ステイ株式会社、

一般社団法人ニセコプロモーションボード、倶知安青年会議所、

倶知安ライオンズクラブ、倶知安ロータリークラブ、

日本ハーモニー・リゾート株式会社、倶知安地方交通安全協会連合会、

倶知安商工会議所、倶知安町スポーツ協会、WAOニセコ羊蹄再発見の会、

北海道新聞社倶知安支局、ようてい農業協同組合、JA北海道厚生連、

倶知安厚生病院、公益財団法人JKA、

<開催地>

北海道ニセコ山系/倶知安町・共和町・蘭越町・ニセコ町

<実施日>

2025年6月13日(金):チームリレー/倶知安町内周回コース 17:00〜18:00

2025年6月14日(土):タイムトライアル/共和町コース 07:00〜11:00

サイクリング/後志エリア 9:00〜15:00

2025年6月15日(日):ロードレース/ニセコグラン・ヒラフ会場

140kmロードレース 6:00〜12:15

80kmロードレース 6:30〜12:15

<定員数>

ロードレース :1400名

タイムトライアルレース:300名

チームリレー :25チームまで

※来場、観戦無料

<申込期間>

2025年2月21日(金)12:00〜5月16日(金)18:00

<申込方法>

ニセコクラシックウェブサイトエントリーフォーム

