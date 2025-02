井上ヨシマサの作家デビュー40周年を記念したアニバーサリーアルバム第2弾『井上ヨシマサ48G曲セルフカヴァー』が、本日2月19日に発売&配信開始した。このアルバムは、まさにタイトルの通り自身がAKB48グループに提供した楽曲のセルフカヴァー集。華々しい受賞楽曲・大ヒット曲から、中でも思い入れが深い楽曲を井上ヨシマサ自身がセレクトし、リアレンジしたものとなる。

『井上ヨシマサ48G曲セルフカヴァー』



2025/02/19リリースKICS-4194 定価:¥3,300 (税抜価格 ¥3,000)購入:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4194/配信:https://king-records.lnk.to/inoueyoshimasa_48g【収録内容】1.真夏のSounds good!2.カラコンウインク feat.柏木由紀3.泣きながら微笑んで4.恋 詰んじゃった feat.村山彩希5.ハート型ウイルス6.10年桜 feat.AI Singer7.Escape8.UZA feat.松井珠理奈9.僕の太陽10.誰かのために -What can I do for someone?- feat.岡田奈々Lyrics:秋元康Music & Arrangement:井上ヨシマサVocal:井上ヨシマサ(1,3,5,7,9)