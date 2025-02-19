中島健人・ME:I・HANAら「JAPAN JAM 2025」全出演アーティスト発表
【モデルプレス＝2025/02/19】4月29日、5月3日・4日・5日の4日間、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される「JAPAN JAM 2025」の全出演アーティストが発表。中島健人や11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）らが出演する。
【写真】「JAPAN JAM 2025」出演アーティスト一覧
「JAPAN JAM」は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」、「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2024年開催時は5日間で合計19万人以上と史上最高動員を更新した。15回目の開催となる今回は、2024年に続きSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
同公演には、中島やME:I、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）らが出演する。（modelpress編集部）
【4月29日】
Aooo／AKASAKI／ano／いきものがかり／imase／indigo la End／go!go!vanillas／コレサワ／shallm／ズーカラデル／SUPER BEAVER／すりぃ／Dannie May／DXTEEN／東京スカパラダイスオーケストラ／トンボコープ／NIKO NIKO TAN TAN／ハンブレッダーズ／羊文学／平手友梨奈／Billyrrom／Mega Shinnosuke／ももいろクローバーZ／UNISON SQUARE GARDEN／luv／レトロリロン
【5月3日】
汐れいら／おいしくるメロンパン／KANA-BOON／ガラクタ／CUTIE STREET／Creepy Nuts／Conton Candy／Saucy Dog／サンボマスター／シャイトープ／This is LAST／冨岡 愛／友成空／TRACK15／ねぐせ。／乃紫／Novelbright／pachae／FRUITS ZIPPER／フレデリック／berry meet／bokula.／マカロニえんぴつ／マルシィ／『ユイカ』／Leina
【5月4日】
ASIAN KUNG-FU GENERATION／アンジュルム／Age Factory／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／結束バンド／COPES／koｍsume／サバシスター／Dios／DISH//／TOOBOE／中島健人／NEE／NiziU／Bye-Bye-Handの方程式／HERO COMPLEX／HINONABE／BEYOOOOONDS／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick
【5月5日】
Ave Mujica／Aqua Timez／アルステイク／East of Eden／THE YELLOW MONKEY／sanetii／35.7／Chevon／SHISHAMO／シンガーズハイ／sumika／TETORA／10-FEET／なとり／NELKE／HANA／ハルカミライ／Hump Back／平井 大／ME:I／muque
／MAYSON's PARTY／らそんぶる／LANA／RIP SLYME／WurtS
日程：4月29日（火・祝）／5月3日（土・祝）・4日（日・祝）・5日（月・祝）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
開場9：00／開演11：30／終演20：35
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【写真】「JAPAN JAM 2025」出演アーティスト一覧
◆「JAPAN JAM 2025」全出演アーティスト発表
「JAPAN JAM」は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」、「COUNTDOWN JAPAN」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。2024年開催時は5日間で合計19万人以上と史上最高動員を更新した。15回目の開催となる今回は、2024年に続きSKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
◆出演アーティスト一覧
【4月29日】
Aooo／AKASAKI／ano／いきものがかり／imase／indigo la End／go!go!vanillas／コレサワ／shallm／ズーカラデル／SUPER BEAVER／すりぃ／Dannie May／DXTEEN／東京スカパラダイスオーケストラ／トンボコープ／NIKO NIKO TAN TAN／ハンブレッダーズ／羊文学／平手友梨奈／Billyrrom／Mega Shinnosuke／ももいろクローバーZ／UNISON SQUARE GARDEN／luv／レトロリロン
【5月3日】
汐れいら／おいしくるメロンパン／KANA-BOON／ガラクタ／CUTIE STREET／Creepy Nuts／Conton Candy／Saucy Dog／サンボマスター／シャイトープ／This is LAST／冨岡 愛／友成空／TRACK15／ねぐせ。／乃紫／Novelbright／pachae／FRUITS ZIPPER／フレデリック／berry meet／bokula.／マカロニえんぴつ／マルシィ／『ユイカ』／Leina
【5月4日】
ASIAN KUNG-FU GENERATION／アンジュルム／Age Factory／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／結束バンド／COPES／koｍsume／サバシスター／Dios／DISH//／TOOBOE／中島健人／NEE／NiziU／Bye-Bye-Handの方程式／HERO COMPLEX／HINONABE／BEYOOOOONDS／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick
【5月5日】
Ave Mujica／Aqua Timez／アルステイク／East of Eden／THE YELLOW MONKEY／sanetii／35.7／Chevon／SHISHAMO／シンガーズハイ／sumika／TETORA／10-FEET／なとり／NELKE／HANA／ハルカミライ／Hump Back／平井 大／ME:I／muque
／MAYSON's PARTY／らそんぶる／LANA／RIP SLYME／WurtS
◆開催概要
日程：4月29日（火・祝）／5月3日（土・祝）・4日（日・祝）・5日（月・祝）
会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
開場9：00／開演11：30／終演20：35
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