『JAPAN JAM 2025』中島健人、ano、HANA、RIP SLYMEらの出演決定【全アーティスト発表】
ゴールデンウィークに開催される音楽フェス『JAPAN JAM 2025』（千葉市蘇我スポーツ公園）の第3弾アーティストが発表され、中島健人、ano、HANA、RIP SLYMEらの出演が決定。これで1日26組、4日間合計104組の全アーティストが解禁となった。
【画像】『JAPAN JAM 2025』全出演アーティスト
会場施設利用上の都合で今回は4日間の開催となる。開催日は、4月29日、5月3〜5日の4日間。4つのステージが設置される。
●JAPAN JAM出演アーティスト一覧
・4月29日（火・祝）
Aooo／AKASAKI／ano／いきものがかり／imase／indigo la End／go!go!vanillas／コレサワ／shallm／ズーカラデル／SUPER BEAVER／すりぃ／Dannie May／DXTEEN／東京スカバラダイスオーケストラ／トンボコープ／NIKO NIKO TAN TAN／ハンブレッダーズ／羊文学／平手友梨奈／Billyrrom／Mega Shinnosuke／ももいろクローバーZ／UNISON SQUARE GARDEN／luv／レトロリロン
・5月3日（土・祝）
汐れいら／おいしくるメロンバン／KANA-BOON／ガラクタ／CUTIE STREET／Creepy Nuts／Conton Candy／Saucy Dog／サンボマスター／シャイトープ／This is LAST／冨岡愛／友成空／TRACK15／ねぐせ。／乃紫／Novelbright／pachae／FRUITS ZIPPER／フレデリック／berry meet／bokula.／マカロニえんびつ／マルシィ／『ユイカ』／Leina
・5月4日（日・祝）
ASIAN KUNG-FU GENERATION／アンジュルム／Age Factory／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／結束バンド／COPES／komsume／サバシスター／Dios／DISH//／TOOBOE／中島健人／NEE／NiziU／Bye-Bye-Handの方程式／HERO COMPLEX／HINONABE／BEY0000ONDS／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick
・5月5日（月・祝）
Ave Mujica／Aqua Timez／アルステイク／East of Eden／THE YELLOW MONKEY／sanetii／35.7／Chevon／SHISHAMO／シンガーズハイ／sumika／TETORA／10-FEET／なとり／NELKE／HANA／ハルカミライ／Hump Back／平井大／ME:I／muque／MAYSON's PARTY／らそんぶる／LANA／RIP SLYME／Wurts
【※50音順】
【画像】『JAPAN JAM 2025』全出演アーティスト
会場施設利用上の都合で今回は4日間の開催となる。開催日は、4月29日、5月3〜5日の4日間。4つのステージが設置される。
・4月29日（火・祝）
Aooo／AKASAKI／ano／いきものがかり／imase／indigo la End／go!go!vanillas／コレサワ／shallm／ズーカラデル／SUPER BEAVER／すりぃ／Dannie May／DXTEEN／東京スカバラダイスオーケストラ／トンボコープ／NIKO NIKO TAN TAN／ハンブレッダーズ／羊文学／平手友梨奈／Billyrrom／Mega Shinnosuke／ももいろクローバーZ／UNISON SQUARE GARDEN／luv／レトロリロン
・5月3日（土・祝）
汐れいら／おいしくるメロンバン／KANA-BOON／ガラクタ／CUTIE STREET／Creepy Nuts／Conton Candy／Saucy Dog／サンボマスター／シャイトープ／This is LAST／冨岡愛／友成空／TRACK15／ねぐせ。／乃紫／Novelbright／pachae／FRUITS ZIPPER／フレデリック／berry meet／bokula.／マカロニえんびつ／マルシィ／『ユイカ』／Leina
・5月4日（日・祝）
ASIAN KUNG-FU GENERATION／アンジュルム／Age Factory／THE ORAL CIGARETTES／CLAN QUEEN／結束バンド／COPES／komsume／サバシスター／Dios／DISH//／TOOBOE／中島健人／NEE／NiziU／Bye-Bye-Handの方程式／HERO COMPLEX／HINONABE／BEY0000ONDS／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／HEY-SMITH／Paledusk／ヤバイTシャツ屋さん／Laughing Hick
・5月5日（月・祝）
Ave Mujica／Aqua Timez／アルステイク／East of Eden／THE YELLOW MONKEY／sanetii／35.7／Chevon／SHISHAMO／シンガーズハイ／sumika／TETORA／10-FEET／なとり／NELKE／HANA／ハルカミライ／Hump Back／平井大／ME:I／muque／MAYSON's PARTY／らそんぶる／LANA／RIP SLYME／Wurts
【※50音順】