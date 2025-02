NMIXX、3月17日に新AL『Fe3O4：FORWARD』でカムバック決定！「Fe3O4」シリーズ完結

ガールズグループNMIXXが3月17日、新たなアルバム『Fe3O4:FORWARD』でカムバックする。

NMIXXは2月19日夜12時、公式SNSチャンネルに4thミニアルバム『Fe3O4:FORWARD』モーションポスターコンテンツを公開し、3月17日のカムバックを予告した。

同アルバムの初ティーザーコンテンツであるモーションポスターには、空港の保安検査装置のような機械に、蝶や立方体、黒い杭、星など前作を思い出させるアイテムがかごに載せられ通される場面が盛り込まれた。

映像の最後には、新たなオブジェ「貝殻」とともに「Towards the Utopia, Together with Nmixx」というメッセージが登場し、未知の空間「MIXXTOPIA」に進むNMIXXの世界観を興味深く演出した。

同アルバムは、2ndミニアルバム『Fe3O4:BREAK』と3rdミニアルバム『Fe3O4:STICK OUT』につながる「Fe3O4」シリーズの最後のエピソードだ。

「FIELD」と呼ばれる現実世界に留まるようになったNMIXXに起きる話を扱った同シリーズで、各タイトル曲『DASH』と『See that?』がグローバルK-POPファンから愛されただけに、最後を飾る新作に注目が集まっている。

なお、NMIXXは3月17日午後6時に新アルバム『Fe3O4:FORWARD』を正式にリリースし、カムバック活動に乗り出す。

6人のメンバー全員が卓越した実力を持ち、「六角形型ガールズグループ」の存在感を輝かせるNMIXXが約8カ月ぶりに披露する新たな音楽とステージに、ファンの期待が高まっている。

◇NMIXXとは?

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。