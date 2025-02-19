【APS JAPAN 新製品】
3月下旬 発売予定

　桑田商会は、APS Limitedの日本国内における総代理店権を取得し、APS JAPANを設立。新製品を3月下旬に発売する。

　APSは、香港のシミュレーショントレーニング機器メーカー。シミュレーショントレーニング機器の製作で得た知識と経験をもとに、エレクトロニックブローバック（EBB）機構を搭載したエアガンなどを製造している。

　今回設立されたAPS JAPANでは電動ガンとして、AR-15レシーバーレプリカを銃器グレードの外装で仕上げた「Falkor Defense　Recce 223 Ambi Sport【グレー】」（55,800円）と、フルメタル＆リアルウッドの「Real Wood AK74　EBB（エレクトロニックブローバック）」（34,800円）に加え、ガスショットガンのSalient Arms正規ライセンス品「SAI CAM870 MKII-J Deluxe Match」（97,800円）が3月下旬に発売予定。

　他にも、各種アクセサリーとして「クアッドロード×2 シェルキャリア」や「APS Glock ロック式マグポーチ Tactical（モール対応）」なども展開される。

□APS JAPAN
□「Falkor Defense　Recce 223 Ambi Sport【グレー】」
□「Real Wood AK74　EBB（エレクトロニックブローバック）」
□「SAI CAM870 MKII-J Deluxe Match」
□APS JAPAN各種アクセサリー

【「Falkor Defense　Recce 223 Ambi Sport【グレー】」（55,800円）】 【「Real Wood AK74　EBB（エレクトロニックブローバック）」（34,800円）】 【「SAI CAM870 MKII-J Deluxe Match」（97,800円）】 【各種アクセサリー】

「AK74 メタルマガジンBK」（1,880円）

「APS M4 U マガジンBK」（2,180円）

「クアッドロード×2 シェルキャリア」（9,680円）

「APS CAM MKII-J シェル4個セット(白)」（4,480円）

「CAM870 スコープマウント」（4,680円）

「APS Glock ロック式マガジンポーチ スポーツ」（3,780円）

「APS Glock ロック式マガジンポーチ タクティカル」（3,780円）

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