フルメタル＆リアルウッドの電動ブローバック「AK-74」など本体3点！ APS JAPAN設立アクセサリーなども含め3月下旬発売
3月下旬 発売予定
桑田商会は、APS Limitedの日本国内における総代理店権を取得し、APS JAPANを設立。新製品を3月下旬に発売する。
APSは、香港のシミュレーショントレーニング機器メーカー。シミュレーショントレーニング機器の製作で得た知識と経験をもとに、エレクトロニックブローバック（EBB）機構を搭載したエアガンなどを製造している。
今回設立されたAPS JAPANでは電動ガンとして、AR-15レシーバーレプリカを銃器グレードの外装で仕上げた「Falkor Defense Recce 223 Ambi Sport【グレー】」（55,800円）と、フルメタル＆リアルウッドの「Real Wood AK74 EBB（エレクトロニックブローバック）」（34,800円）に加え、ガスショットガンのSalient Arms正規ライセンス品「SAI CAM870 MKII-J Deluxe Match」（97,800円）が3月下旬に発売予定。
他にも、各種アクセサリーとして「クアッドロード×2 シェルキャリア」や「APS Glock ロック式マグポーチ Tactical（モール対応）」なども展開される。
□APS JAPAN
□「Falkor Defense Recce 223 Ambi Sport【グレー】」
□「Real Wood AK74 EBB（エレクトロニックブローバック）」
□「SAI CAM870 MKII-J Deluxe Match」
□APS JAPAN各種アクセサリー
「AK74 メタルマガジンBK」（1,880円）
「APS M4 U マガジンBK」（2,180円）
「クアッドロード×2 シェルキャリア」（9,680円）
「APS CAM MKII-J シェル4個セット(白)」（4,480円）
「CAM870 スコープマウント」（4,680円）
「APS Glock ロック式マガジンポーチ スポーツ」（3,780円）
「APS Glock ロック式マガジンポーチ タクティカル」（3,780円）
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