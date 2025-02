Steamを運営するValveが、人気シューティングゲーム「Team Fortress 2(TF2)」のSDKをリリースしました。これにより、TF2をベースにした全く新しいゲームを作ることができるとTF2の開発チームは主張しています。The TF2 SDK has arrived!https://www.teamfortress.com/post.php?id=238809

Mod makers rejoice: The Team Fortress 2 SDK has arrived! We've updated the Source SDK with all of TF2's client and server game code. Change, extend, or rewrite TF2, and publish them as mods on Steam. https://t.co/tuYn8m8Bbt pic.twitter.com/ka0GkrQJ5n— Team Fortress 2 (@TeamFortress) February 18, 2025

Valve releases 'Team Fortress 2 SDK,' enabling creators to 'build completely new games based on TF2' | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/games/fps/valve-releases-team-fortress-2-sdk-enabling-creators-to-build-completely-new-games-based-on-tf2/2025年2月18日にValveは、オリジナルコンテンツを制作できるツール群「Source SDK」に対してアップデートを実施し、TF2のクライアントとサーバーのゲームコードをSource SDK内に追加しました。ValveはSource SDKについて「このSDKにより、MOD開発者はTF2を変更、拡張、または新たに作り直すことが可能です」と説明しています。また、TF2の開発チームは「今回のSource SDKのアップデートにより、コンテンツクリエイターはTF2をベースにした全く新しいゲームを構築することができるようになります」と語りました。なお、Source SDKは非営利ベースでユーザーにライセンスされているため、Source SDKを使って作成されたMODを有料化することはできません。また、Source SDKを使って作成されたTF2用のMODは、Steamストアで公開される場合があるほか、公開後はSteamゲームリストに「新規ゲーム」として表示されるとのこと。TF2をめぐってはこれまで、リークまたはリバースエンジニアリングされたソースコードを用いて新たなゲームエンジンに対応させようと試みるファンプロジェクトが進められていましたが、2024年1月にValveによる著作権侵害の申し立てを受け、活動停止を余儀なくされています。Valveが長年黙認してきたファンプロジェクト「Portal 64」と「Team Fortress: Source 2」に中止を求める - GIGAZINEしかし、今回のSource SDKのアップデートを受けてTF2向けMOD開発者のsniffy194氏は「私たちはすでにTF2の移植作業とSteamでのリリースの可能性に向けて準備を進めています。今回のアップデートにより、合法的にMODを制作できるようになりました」と述べています。また、TF2向けMOD「Pre-Fortress 2」の開発者であるSour Dani氏は「私たちはSteam上で『オススメ』として取り上げられるのに必要な要件を満たすために、一生懸命努力しています。今回のアップデートを受け、すべてのTF2向けMOD開発者が全力で開発に取り組むようになるでしょう」と語りました。TF2の開発チームは「現在、ゲーム内に存在するアイテムの大部分はTF2コミュニティの努力のたまものです。それを今後も尊重するために、TF2のMOD開発者には営利目的なMODを作成しないようにお願いします。今後も多くのMODがプレイヤーに届くことを願っています」と述べています。なお、今回アップデートされたTF2のコードが含まれるSource SDKはGitHub上で確認可能です。GitHub - ValveSoftware/source-sdk-2013: The 2013 edition of the Source SDKhttps://github.com/ValveSoftware/source-sdk-2013