日本のメーカー「メディコム・トイ」が発売し、世界中で愛されている「BE@RBRICK」(ベアブリック)」。そのアイコニックなコレクションフィギュアたちを描いたCGアニメーションコメディシリーズ『BE@RBRICK』が、3月21日より動画配信サービス「Apple TV+」のキッズ&ファミリー向けの新作として世界同時配信開始となる。ドリームワークス・アニメーションと電通が、制作およびアニメーションを手掛ける全13エピソードの同シリーズは、ジャスミン・フィンチと彼女のバンド仲間たちがひたむきに夢を追いかけ、その情熱が周囲の人々の心も動かしていくストーリー。

誰もが最初から自分の役割を決められ、高校を卒業する時にあてがわれたイメージのまま、残りの人生を生きていくような世界では、夢をかなえるのは簡単なことではない。やがて、世界を変えるには、まず自分たちの手で世界を動かさなければならないと、ジャスミンは気づくことになる。音楽という世界共通言語を通じて、本当の自分を受け入れる勇気を描く。音楽を中心に据え、CGアニメーションを通じて語られる本作で、エグゼクティブ・ミュージックプロデューサーを務めるのは、「Apologize(feat.ワンリパブリック)」、「If We Ever Meet Again (feat.ケイティ・ペリー)」などをリリースしたアーティストとしても知られ、4度のグラミー賞受賞を誇るプロデューサーであるティンバランド。音楽の才能にあふれるティンバランドが、オリジナル楽曲を提供していることでも話題だ。声優陣には、ジャスミン役のブリアンナ・ブライアン、ホリー役のスカイラ・アイレス、ニック役のアイザイア・クルーズ、エイダ役のアリソン・ジェイ、クラウス役のノア・ベントリーが名を連ねている。