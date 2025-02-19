【週刊少年マガジン 12号】
2月19日 発売
価格：400円

週刊少年マガジン 12号

　講談社は、2月19日発売の「週刊少年マガジン 2025年12号」で東雲うみさんのグラビアを掲載している。

　3rd写真集「うみの近く」が発売中の東雲うみさんが、心が温かくなる笑顔を向ける。紙版に付いている応募券で、直筆サイン入りチェキ＆QUOカードのプレゼント企画も行なわれる。詳細は紙版「週刊少年マガジン 2025年12号」を参照して欲しい。

【直筆サイン入りチェキ】 【QUOカード】

撮影：小池伸一郎
スタイリング：大橋みずな
ヘアメイク：佐藤ありさ
コーディネート：福澤卓弥
デザイン：松本麻実（GROSVENOR design.）

(C)KODANSHA Ltd. All rights reserved.