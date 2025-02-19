【グラビア】「週刊少年マガジン 12号」に東雲うみさんが再登場！ 直筆チェキ＆QUOカードプレゼント企画も
【週刊少年マガジン 12号】
2月19日 発売
価格：400円
【直筆サイン入りチェキ】 【QUOカード】
撮影：小池伸一郎
2月19日 発売
価格：400円
週刊少年マガジン 12号
講談社は、2月19日発売の「週刊少年マガジン 2025年12号」で東雲うみさんのグラビアを掲載している。
3rd写真集「うみの近く」が発売中の東雲うみさんが、心が温かくなる笑顔を向ける。紙版に付いている応募券で、直筆サイン入りチェキ＆QUOカードのプレゼント企画も行なわれる。詳細は紙版「週刊少年マガジン 2025年12号」を参照して欲しい。
撮影：小池伸一郎
スタイリング：大橋みずな
ヘアメイク：佐藤ありさ
コーディネート：福澤卓弥
デザイン：松本麻実（GROSVENOR design.）
今週の #マガジン は #東雲うみ さんが目印🎉 ドキドキ💓の企画盛りだくさん！#週刊少年マガジン は水曜日発売！ pic.twitter.com/i9aG98IY30- 週刊少年マガジン公式 (@shonenmagazine1) February 19, 2025
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