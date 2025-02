女優デビューのBLACKPINK・リサ、新車のフェラーリをお披露目！まばゆい輝きの“愛車ショット”公開

BLACKPINKのリサが新たに購入したスーパーカーを公開し、話題を集めている。

リサは2月19日にインスタグラムを更新。「Welcoming my new baby to the fam(新しいベイビーを家族に迎えたよ)」というコメントを添え、新車の写真を投稿した。

公開された写真には2台のグレーのフェラーリが並んで駐車されている様子が映し出され、ボディがライトに照らされて輝く姿が圧巻の存在感を放っている。リサの豪華なライフスタイルを象徴するような1枚に、世界中のファンから驚きと祝福の声が寄せられている。

(写真=リサInstagram)

リサはBLACKPINKのメンバーとして世界的な成功を収める一方、個人としても圧倒的な影響力を誇る。2021年にソロデビューを果たし、シングル『LALISA』や『MONEY』が世界的ヒットを記録。特に『MONEY』は、SpotifyでK-POP女性ソロアーティストとして初めて10億ストリーミングを突破する快挙を達成した。また、セリーヌ(CELINE)やブルガリ(BVLGARI)などのグローバルアンバサダーを務め、ファッション界でも確固たる地位を築いている。

さらに、リサは2月28日に待望の1stソロアルバム『Alter Ego』をリリース予定。今回の新作は、これまでのソロ活動をさらに進化させたものになるとみられ、世界中のファンの期待が高まっている。

そして新たな挑戦として、HBOの大ヒットドラマ『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾート』シーズン3に出演することが決定した。これが彼女の正式な女優デビュー作となり、すでに世界的な注目を集めている。『ホワイト・ロータス』は、リゾート地を舞台に、宿泊客たちの人間模様と社会的テーマを描くブラックコメディ&ミステリー作品で、過去2シーズンはエミー賞を受賞するなど高い評価を得ている。

シーズン3はリサの母国であるタイが舞台となっている。そのため、先立って行われた同国ではイベントが行われ、リサも登場。劇中、彼女の圧倒的なカリスマ性とビジュアルがどのように生かされているのか期待が高まる。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。